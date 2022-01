Dura crítica a la Selección Mexicana: Jafet Soto no guardó silencio en la previa al cruce con Costa Rica

Tras vencer a Panamá el jueves por 1 a 0, Costa Rica ha vuelto a tomar aire en las Eliminatorias y mantiene las esperanzas de llegar al Mundial de Qatar 2022 o, al menos, hacerse con un lugar para el repechaje. Claro que esta será una tarea complicada de llevar a cabo este domingo, ya que el rival por batir no es otro que la Selección Mexicana.

El Tri es considerado uno de los seleccionados más poderosos de la Concacaf, motivo por el cual se espera que pueda llevarse una victoria ante los Ticos y aproximarse al pasaje para fin de año. Sin embargo, Jafet Soto, quien conoce bien el fútbol mexicano por su pasado en Atlas, Pachuca y Puebla, entre otros, cree que el equipo de Gerardo Martino no es tan poderoso como se afirma.

En una entrevista con Marca Claro, el ahora entrenador del Club Sport Herediano manifestó que el conjunto nacional no tiene el mismo peso que antes y que jugar en el Azteca no significa una ventaja debido a que la afición no logra tener el efecto suficiente en los jugadores. “Hace mucho que la selección de México se cree más de lo que es”, fue el inicio de su análisis.

Además, advirtió que el Tricolor ya no tienen la clasificación asegurada como antes y que ahora le es más complicado llegar a un Mundial. “Las eliminatorias sencillas quedaron en el pasado, los mismos jugadores se han comido el cuento de que caminando van a ganar”, afirmó a la vez que catalogó como ridícula la presentación del equipo del “Tata” en su visita a Jamaica.

El peligro de una derrota

Con 17 puntos, México está tercero en el octagonal final, perseguido de cerca por Panamá que cuenta con 14 unidades. Por lo tanto, una derrota con Costa Rica podría complicar la clasificación en más de un sentido, ya que no solo los Ticos se aproximarían al último cupo directo, sino que también Panamá podría quedárselo si vence a Jamaica y obtiene una buena diferencia de gol.