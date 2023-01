Antes de pasar a la historia de la selección mexicana como el responsable del fracaso en la Copa del Mundo Qatar 2022, el entrenador argentino Gerardo el Tata Martino recibió el respaldo del histórico Jorge Campos quien ahora está a la espera de conocer al nuevo director técnico del Tri.

Se espera que el 30 de enero sea nombrado el nuevo director técnico de la selección mexicana. Para Jorge Campos, la primera equivocación es la falta de planeación a largo plazo: "Nadie quiere ayudar al futbol mexicano, la experiencia que tengo es que estamos volviendo a lo mismo, hay gente que decide entrenadores y no ven a futuro, lo que se puede hacer de aquí a 20 años, vemos nada más ahorita".

En una crítica a la Federación Mexicana de Futbol, con Yon de Luisa como presidente, Jorge Campos apuntó que "está decidiendo gente que no sabe de futbol, es triste, es lamentable que nos siga pasando lo mismo, que no hagan un consejo deportivo, algo diferente, es lo mismo, hay que tapar lo que acaba de pasar, lo que nos pasó fue algo histórico, muy grande, que lo vio todo el mundo y donde esperábamos que aprendiéramos".

En entrevista para el diario As, Jorge Campos estableció que antes de elegir al nuevo director técnico de la selección mexicana habría que dar un paso previo: "ahora ya quieren decidir y elegir a un técnico cuando no hay un gran plan, algo al futuro y bueno y seguirá lo mismo y lo veremos en cuatro años que pasará lo mismo, de nuevo a decidir otro técnico, es lo que pienso, no sé quién sea el ideal, en ese aspecto estamos en lo mismo, hemos tenido el peor fracaso de la historia en las selecciones nacionales, es lamentable y es triste y no entendemos".

Jorge Campos y el panorama hacia 2026

La Copa del Mundo United 2026 será organizada por tres países, Jorge Campos consideró que México tiene la obligación de mejorar para no quedarse rezagado respecto a sus vecinos del norte: "tenemos la infraestructura, tenemos todo para hacer algo a largo plazo, pero hay que hacerlo ya, ya nos pasó, esto fue una llamada, una cachetada para despertar, para darnos cuenta, ya nos pasó, hay que despertar, hay que hacer algo, ha que hacer algo diferente, ahora resulta que hay que ver los grandes ejemplos que tienen Estados Unidos y Canadá. Porque ellos han crecido muchísimo futbolísticamente, entonces lo pensaron, ellos lo han hecho, a 10 años, a 20 años, lo han hecho muy bien".