Pese a que México no ha demostrado pasar su mejor momento, esta generación no deja de estar plagada de estrellas, lo que ha hecho competitiva la pelea por un puesto en el once inicial de Gerardo “Tata” Martino, pero eso no ha evitado que muchos estén conscientes del talento de sus compañeros, como es el caso de Alexis Vega, quien a pesar de ser socorrido en la Liga MX, sabe que su lugar no es tan fácil de desocupar pues lo tiene que pelear con estrellas como Raúl Jiménez.

En entrevista para TUDN, el oriundo de la Ciudad de México, aceptó que la Selección Mexicana tiene una competencia interna muy fuerte de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022: "Obviamente sabemos que tenemos mucha competencia, Raúl Jiménez, Chucky Lozano, Tecate Corona vienen pisando muy fuerte en Europa, también compañeros como Uriel Antuna aquí en México que vienen apretando bastante, el Piojo Alvarado".

De acuerdo a Vega, esta situación lo hace buscar mejorar su nivel pues la competencia es constante, ya que sabe que es muy importante ser uno de los indiscutibles para el entrenador sudamericano: "Creo que estamos compitiendo para meterse en el tridente, siempre poder pelear es algo importante. Somos conscientes que podemos trabajar fuerte, meter para que le llenemos el ojo al profe y nos pueda tomar en cuenta en algún momento".

El futbolista de las Chivas de Guadalajara también confía en el proceso del técnico albiceleste, pues asegura que se puede repetir la hazaña de vencer a Alemania en Rusia 2018: "Podemos llegar y dar un golpe de autoridad como pasó en el Mundial pasado en el Alemania vs. México, algo que creían imposible y terminamos ganando, tenemos que seguir con esa mentalidad ganadora y con ganas de trascender para marcar historia".

Y acerca de irse a jugar en Europa para mejorar sus oportunidades en el Tri, Vega reveló: "He estado muy contento, eso me faltaba un poco, porque mucho tiempo se habló si me iba o me quedaba en Chivas, yo tenía claro que quería quedarme en Chivas, no me podía ir sin darle alegrías a la afición, mi familia y yo estamos contentos en Guadalajara. Pienso en Europa, pero sería una falta de respeto haber firmado y estar pensando que me quiero ir, por el momento estoy contento y después Dios dirá si habrá oportunidad para jugar en Europa y sino estoy en un grandísimo club donde la gente, la afición, la directiva, el dueño me han arropado de gran manera".