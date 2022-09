La Selección mexicana hizo un buen partido contra su similar de Paraguay este miércoles 31 de agosto, pero para su mala suerte no logró vulnerar el arco de Antony Silva y cayeron 0-1, sumando otro mal resultado.

Hay mucha presión ya sobre el Tata Martino, cuestionando algunas de sus decisiones y existiendo dudas sobre si podrá ser el técnico que llevará a trascender al Tricolor en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El partido contra la Albirroja tuvo algunos condicionantes, recordando que solo pudo convocar a elementos que juegan en la Liga MX. Cada técnico tiene a sus jugadores de confianza, pero uno que debió aparecer en la convocatoria de forma unánime es Alejandro Zendejas.

Toda la semana pasada existieron muchas dudas con el delantero del América, pues no realizó el cambio de Federación de Estados Unidos a México, existiendo una investigación de la FIFA que podría traer problemas.

Tata Martino dio su postura sobre el tema y le cerró las puertas al jugador por una clara razón: “Yo creo que las cosas hay que decirlas como son: el jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas; le exigen que quiera jugar para la Selección de México y no firmó el documento, deberían de preguntar al jugador. Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi una extorsión", reveló para TUDN.

Ya jugó con el Tri

El One Time Switch es el trámite que le permitiría al Alejandro Zendejas pasar de Estados Unidos a México, presumiéndose que se completó el mismo. El problema es que ya jugó dos partidos con el Tri, algo que podría complicar su situación al no cumplir los estatutos de la FIFA.