En el Estadio Azteca México supera a El Salvador por 2-0 y comienza a acariciar su clasificación a Qatar 2022 luego de un octagonal muy irregular. Por otro lado, en TV Azteca, Christian Martinoli lanzó un duro tiro a Piojo Herrera, quien se había postulado a reemplazar al Tata Martino.

Sin duda, el seleccionado de Gerardo Martino está muy lejos de su mejor nivel y esto se pudo ver en las eliminatorias donde no le sobró nada ante pobres seleccionados, a los cuales le pudo haber sacado más diferencia en el marcado. Debido a esto, Miguel Herrera se postuló a ser el técnico de la selección al declarar que “Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”. A su vez, en dialogos con ESPN comentó que su nombre siempre estuvo en la mesa y que nunca le daría la espalda al Tri.

Por otra parte, en el día de hoy, el seleccionado nacional le dio un fuerte apoyo a Gerardo Martino luego de que todo el plantel fuera a festejar el gol de Uriel Antuna. Ante esto, Christian Martinoli, relator de TV Azteca, se acordó las declaraciones del Piojo Herrera y no dudó en lanzar un tiro sin nombrar al entrenador de Tigres.

“Todo el mundo abraza el técnico en pleno respaldo, luego de que otros irrespetuosos se candidatearon así por qué si”, expresó el reconocido periodista en la transmisión del partido. A su vez, Luis García apoyó a su compañero al decir “Sin merecerlo, mensaje clarísimo”.