El mediocampista rompió el silencio y confesó los motivos por los que el argentino no lo volvió a convocar.

Si alguien ha seguido la Liga MX en los últimos torneos, sabe que Víctor Guzmán es uno de esos futbolistas que se ha ganado una convocatoria a la Selección mexicana por su desempeño con Pachuca.

El mediocampista tiene mucho talento y ha mejorado una enormidad. Sabe pisar ambas áreas, tiene un gran disparo con las dos piernas y la temporada pasada colaboró con 9 goles y 8 asistencias, números nada malos para alguien que no es delantero.

Sin embargo, resulta sorprendente que desde la llegada del Tata Martino ha sido prácticamente invisible, lo cual siembra sospechas y da a entender que no es un jugador que agrade al extimonel del Barcelona.

El Pocho charló con Fox Sports, revelando qué le comentó el entrenador en 2019, la última vez que lo convocó: "Dijo que nos había llamado a mi y otro compañero porque le habían dicho (alguien externo), no me llevaba porque no cambiaba de ritmo, siempre jugaba a un mismo ritmo", fueron las explicaciones recibidas.

"Es algo que ya no está en mi, respeto las decisiones del señor Tata, él es el que elige. En mi posición se requieren goles, asistencias, contribuir, dar volumen de juego", dijo el nacido en Jalisco para cerrar.

Las opciones de Martino

Las declaraciones de Guzmán seguramente no caerán bien al entrenador argentino, que tiene otros futbolistas en esa posición como Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda o Luis Romo que pueden cumplir funciones parecidas a las del elemento de Pachuca.