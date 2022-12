La gestión del entrenador argentino Gerardo el Tata Martino como director técnico de la selección mexicana es historia. Su etapa al frente del Tri terminó con la eliminación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, a pesar de la victoria sobre Arabia Saudita.

Al paso de los días, siguen los análisis y los comentarios por el fracaso en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ahora fue el turno del exfutbolista Alberto García Aspe: "Todos sabíamos que el partido importante fue contra Polonia, sabíamos que Polonia no era una gran selección, México jugando bien tenía que haberle ganado y todo viene desde el planteamiento, si tú ganas contra Polonia pierdes contra Argentina y le ganas a Arabia pasas a la siguiente ronda sin ningún problema". Sobre el segundo partido comentó: "Para mí las formas cuentan, en 2006 cómo perdió México ante Argentina, jugando de una manera totalmente diferente ahí es en dónde no se puede entender el por qué salir a defenderte todo el partido".

En entrevista para Marca Claro, Alberto García Aspe lamentó que esta selección mexicana de Qatar 2022 haya dejado perder la racha de clasificaciones a Octavos de Final: "Veníamos de siete Mundiales haciendo las cosas de mejor manera y en este no se consigue, esto puede servir para de verdad hacer un análisis de todo lo que se está haciendo mal, los fracasos en la sub 20, en la Liga MX, son puntos muy importantes que deberían servir, puntualmente a los dueños y a los directivos para ver por qué nos hemos estancado en nuestro futbol".

Alberto García Aspe se refirió a la convocatoria para la Copa del Mundo Qatar 2022 en la que fueron notorias las ausencias de jugadores como Diego Lainez y Santiago Giménez: "Las decisiones de la lista, tienes 26 jugadores y llamas jugadores lesionados, llamas a jugadores que no están en su mejor momento, dejas a jóvenes que pasan por buen momento y que te pueden servir en tres años y medio para el siguiente Mundial, el técnico nacional nunca rejuveneció esta selección, cuando tenía que haberlo hecho ya que había jugadores grandes que ya no llegaban en buen momento."

La selección mexicana se queda sin líderes

Una de las consecuencias para la selección mexicana será la salida de algunos jugadores, y Alberto García Aspe prevé que se perderan referentes. "Yo veo pocos líderes, tal vez Memo Ochoa y a lo mejor (Andrés) Guardado entonces creo que para el siguiente mundial hace falta un líder, además no vas a tener eliminatorias, no vas a tener juegos olímpicos, se fracasó en lo de la sub 20, es claro que algo se está haciendo mal, yo no veía desde que yo jugaba estos fracasos, uno tras otro, algo se debe de estar haciendo mal y no se diga en la Liga MX, el hecho de que no haya ascenso y descenso, la liga se ha estancado".