Después de un camino que resultó menos sencillo de lo esperado, la Selección Mexicana obtuvo el boleto para el Mundial de Qatar 2022, donde compartirá el Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Aunque ya piense en las amenazas de Robert Lewandowski y Lionel Messi, Gerardo Martino sabe que durante el proceso debió pasar por momentos complicados donde su continuidad fue puesta en duda.

El Tata ha sido blanco de numerosas críticas debido a los resultados y el funcionamiento de la Selección Mexicana, y en los últimos días, una llegó desde un colega, como lo es Miguel Herrera. En un ataque de verborragia, el Piojo confesó que no entendía como el Tata no podía viajar con el equipo a Honduras y sí a Argentina, además de considerar que si no estaba bien de salud, debía de dar un paso al costado.

En las mismas declaraciones, Miguel Herrera dejó en claro su predisposición para dirigir al Tri, lo cual le valió numerosas críticas por candidatearse abiertamente y cargar contra Martino. Por eso, en esta ocasión, el Piojo decidió dar marcha atrás y se mostró molesto con la repercusión que tuvieron sus palabras: “Es la última vez que hablaré del tema. No volveré a tratar el tema de Selección Mexicana, porque no me incumbe y no me candidateo en ningún momento”.

Incluso, sus anteriores palabras tampoco cayeron del todo bien en Tigres, por lo que también buscó mostrarse más conforme con su actual cargo: “Estoy muy contento en Tigres, mi familia está feliz en Tigres, agradecido con la directiva, y espero estar muchos años acá”, recalcó en conferencia de prensa, previo a una nueva jornada del Clausura 2022. Además, el Piojo se refirió a la clasificación obtenida por el Tri.

Un aficionado más

Miguel Herrera no dudó en mostrar su alegría por la clasificación al Mundial de Qatar: “Me da muchísimo gusto porque soy mexicano, la clasificación de México. Empataron en el primer lugar, se hablaba de una mala eliminatoria y no es cierto, se ha hecho un buen trabajo. Felicitar a los muchachos que participaron en el proceso por este logro tan importante, que es clasificar a México. Le deseo el éxito del mundo, trataré de ser un aficionado más”, recalcó.