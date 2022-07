La Selección de México Femenil no perdió su boleto al Mundial del año próximo y los Juegos Olímpicos de 2024 en la derrota por la mínima ante Estados Unidos, máximo ganador en la historia de ambas competencias. Ya había firmado su sentencia en el traspié ante Jamaica y en la goleada, absolutamente inesperada, que le propinó Haití.

Sin haber podido cosechar puntos en esa fase final de las Eliminatorias de Concacaf, el propio grupo de futbolistas acepta que han fracasado, que no han podido cumplir con las expectativas que tenían ellas mismas. Así, sin titubeos, lo expresó Kenti Robles, jugadora del Real madrid y quizás la mayor exponente hoy por hoy del futbol femenil mexicano en el mundo.

"Nadie se esperaba esto, a mí en lo personal me ha dolido y me va a doler por mucho tiempo. Mónica (Vergara) dijo que fue un fracaso personal, pero no lo veo así, todas tenemos la culpa, todos debemos asumir una parte. Debemos seguir creciendo porque si esto es el principio de algo que va a llegar en un futuro espero que los cimientos sean fuertes, agradecer a la afición que nos ha seguido, a todos ellos pedir disculpas porque no hemos dado la cara. No dimos la cara", comenzó diciendo.

Y agregó: "A mí no me vale el resultado con Estados Unidos y haber jugado mucho mejor que los otros. Teníamos que haber empezado desde el principio, tenemos que seguir creyendo, en lo personal voy a seguir trabajando. Me va a doler, pero me va a dar un impulso para trabajar más fuerte y ahora centrarme en el Real Madrid y dar lo mejor de mí” .

América coqueteó con Kenti Robles

Si bien Kenti Robles está atravesando un gran momento en el futbol europeo con Real Madrid, el entrenador de Las Águilas del América, que precisamente la conoció en España, le lanzó una invitación a futuro. "Actualmente tengo una grandísima relación con ella, realmente también ella me impulsó a tomar esta decisión (de firmaer con el club) y ojalá que los caminos vuelvan a encontrarse en América, yo la verdad esa propuesta se la dejo ahí a Kenti, espero que le llegue, entiendo que ahora mismo está en un gran momento con el Real Madrid”, señaló Ángel Villacampa.