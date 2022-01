Viajó para disputar el partido, pero no pudo estar en la nómina.

La Selección Mexicana logró este jueves una importante victoria sobre Jamaica por 2 a 1 con goles de Henry Martín y Alexis Vega. Claro que eso no significa que las cosas hayan sido sencillas para el equipo de Gerardo Martino, ya que se encontró con la temprana lesión de Jorge Sánchez a los cinco minutos y con el marcador en desventaja al inicio del complemento.

Sin embargo, esta no fue la única cosa que complicó al Tri, ya que también sufrió una lamentable noticia en la previa al inicio del encuentro con los Rude Boyz. Y es que Osvaldo Rodríguez ni siquiera pudo salir a la cancha luego de dar positivo de Coronavirus (COVID-19) en los resultados de las rutinarias pruebas PCR.

Pero eso no fue todo para el lateral izquierdo, que no podrá regresar al país hasta que obtenga un negativo o termine con los días de aislamiento. De esta manera, el jugador del León deberá permanecer en un hotel de Kingston, motivo por el que probablemente no estará en los siguientes compromisos del equipo de Gerardo Martino.

De esta manera, el entrenador argentino tiene una baja segura en la defensa de cara a los encuentros con Costa Rica y Panamá. El primero de ellos se disputará el próximo domingo a las 5:00 p.m., mientras que el segundo será el jueves 3 de febrero desde las 9:00 p.m. Ambos cruces se darán en el Azteca y los días no serían suficientes para el defensa, que hasta podría perderse la cuarta fecha de la Liga MX.

Los que espera tener el “Tata” en el Azteca

Osvaldo Rodríguez no fue la única ausencia que tuvo el Tricolor en su visita a Jamaica, ya que tuvo otras tres bajas que no pudieron presentarse y que despiertan la expectativa de Martino. Se trata de César Montes, quien se recupera del virus, Raúl Jiménez, que no estuvo por lesión, y Edson Álvarez, que tuvo molestias musculares.