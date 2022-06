Un periodista polaco que presenció el duelo entre México y Ecuador remarcó que no le teme al Tri pensando en el Mundial porque "no hay jugadores que puedan marcar goles".

Periodista polaco celebra que en México "no hay jugadores que puedan marcar goles"

Tal vez mal acostumbrado por contar en la selección de su país con un delantero de la talla de Robert Lewandowski, un periodista polaco que presenció el partido amistoso de este domingo entre México y Ecuador dijo no tener miedo de la oposición que pueda ofrecer El Tri en el Mundial de Qatar, donde compartirán grupo, por entender que no tienen futbolistas con capacidad goleadora.

"Al frente no hay mediocampo, no hay nadie para dar pases. Definitivamente no hay jugadores que puedan marcar goles. Eso es una pena para los mexicanos, pero para los polacos da igual porque vamos a enfrentarlos en el primer partido", comenzó diciendo en diálogo con Récord un periodista polaco enviado por Mundo Deportivo.

México y Polonia estarán viéndose las caras en el inicio de su participación en la Copa del Mundo, donde integran el Grupo C junto a Argentina y Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre. "Creo que en el Mundial pasado, en Rusia, Polonia tenía miedo de México", continuó diciendo el periodista.

Y agregó: "Pero en Rusia México jugaba muy bien y Polonia no tenía un equipo fuerte. Ahora tenemos un equipo fuerte, una buena conexión de los jugadores y creo que no tenemos razones para tener miedo de México".

México dio de baja a 16 futbolistas de la concentración

Para disputar la Nations League de la Concacaf, Gerardo Martino desafectó a 16 futbolistas que estuvieron presentes en los últimos juegos, y se reincorporarán a sus respectivos clubes. Estos son Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez Ramos, Johan Vásquez, Roberto Alvarado, Jesús Manuel Corona, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Alexis Vega y Raúl Jiménez.