Este jueves resultó ser un día negro para la Selección Mexicana de Futbol: A menos de 100 días del Mundial de Qatar 2022, Jesús Tecatito Corona sufrió una importante lesión en su peroné y ligamentos de su tobillo izquierdo que lo marginaría de poder representar al Tricolor en la Copa del Mundo que comenzará a disputarse en noviembre.

Según el comunicado oficial del Sevilla FC, el futbolista mexicano se lesionó en el último entrenamiento y deberá afrontar un proceso de recuperación de entre cuatro y cinco meses que le impediría a Gerardo Martino incluirlo en la nómina final, a pesar de que en las últimas horas se menciona que lo esperarán hasta último momento.

El ex Rayados, Twente y Porto había comenzado la temporada en LaLiga con el objetivo de afianzarse y llegar en óptima forma a la justa mundialista con el Tri, donde es considerado como una pieza fundamental para el DT, que ahora deberá incluir a otro nombre. En este contexto, las redes y los medios comenzaron a dar su veredicto para elegir al reemplazo.

Para Qatar 2022, piden el regreso de Carlos Vela a la Selección Mexicana

A raíz de la baja casi confirmada del Tecatito, las redes sociales explotaron a favor de un regreso de Carlos Vela a la Selección Mexicana de Futbol, teniendo en cuenta su jerarquía y que el ex Arsenal además se desempeña en la misma posición. Por su parte, diversos analistas deportivos también imploraron por la inclusión del Bombardero, a quien llamaron a sensibilizarse por la posibilidad de obtener la gloria en Qatar 2022: tal fue el caso de Futbol Picante, donde toda su mesa de periodistas se arrodilló ante el actual LAFC.

Cabe recordar que, días atrás, Carlos Vela reafirmó que su renuncia al Seleccionado Nacional está firme, y consecuentemente su ciclo terminado. "Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar cien por ciento en un lado es mejor no estorbar", le dijo a Carlos Hermosillo. ¿Cambiará de opinión?