Cuando tan solo falta un mes para el inicio del Mundial Qatar 2022, las lesiones representan la principal preocupación de los entrenadores. Y en la Selección Mexicana no es la excepción, pues todavía está en duda la participación de jugadores como Raúl Jiménez y Tecatito Corona en el certamen; sin embargo, hay otro jugador que encendió las alarmas en el Tri...

Ese es el caso de Erick Gutiérrez, quien protagonizó una aparatosa caída en el duelo entre Arsenal y PSV por la UEFA Europa League. El mediocampista mexicano saltó para disputar un balón aéreo, pero luego no apoyó con firmeza y presentó molestias en la rodilla derecha. Para alivio del Tata Martino, solo fue un susto que no pone en riesgo la integridad de Guti.

"Caí un poco mal en la rodilla. Me dolió un poco, pero conforme pasó el partido se me quitó el dolor. Gracias a Dios no hubo nada grave. Da mucho miedo ahorita cualquier lesión, pero intento no entrar con miedo a las jugadas porque a veces es peor pensar en lesionarme y no ir al 100% en alguna jugada, así te puedes lastimar", dijo el mexicano a Fox Sports.

Guti tuvo la oportunidad de disputar el duelo ante los Gunners desde el arranque, siendo responsable del equilibrio en el centro del campo junto a Ibrahim Sangaré. A pesar de la caída que pudo terminar en una lesión importante, el canterano de Pachuca pudo continuar en el campo y completar el compromiso con absoluta normalidad.

Los elogios de van Nistelrooy a Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez cuenta con absoluto respaldo de su entrenador, a pesar de que no suma tantos partidos como titular en lo que va de temporada. Ruud van Nistelrooy habló sobre el desempeño que tiene el mediocampista mexicano y destacó la importancia que tiene para el PSV, así como la tiene en el Tri de cara a lo que será su participación en la Copa del Mundo.

“Él está cien por ciento listo para la Copa del Mundo, porque Guti (Érick Gutiérrez) entrena todos los días al 100%. Es un compañero único y para nosotros hace un gran trabajo en el mediocampo. Su actitud es brillante incluso en algunos juegos que no entra. Así que Guti para mí es un jugador clave y definitivamente también lo será para México en el Mundial”, dijo el DT.