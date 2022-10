Uno de los escándalos más grandes de la historia de la Selección Mexicana de Futbol se dio luego del Mundial de Sudáfrica 2010. Unos meses después de la caída en la justa mundialista, la plantilla de futbolistas aztecas organizó una fiesta en el hotel de Monterrey donde tuvo lugar el alcohol y las mujeres.

En las últimas horas, David Medrano comenzó a destapar fragmentos de la entrevista a Néstor de la Torre, quien en aquel momento se vio obligado a dejar su cargo como director de la Comisión de Selecciones Mexicanas, y 12 años después rompió el silencio para revelar detalles de lo sucedido.



Después de conocerse las declaraciones donde mencionaba la cantidad de jugadores y mujeres que participaron de la indisciplina, además de la forma en que se enteró de lo sucedido, ahora Néstor dio el nombre de un importante exdirectivo de la Femexfut que se habría sumado a las fiestas.

El directivo vinculado a las fiestas de la Selección Mexicana

De acuerdo a las declaraciones de Néstor de la Torre, el directivo que se sumaba a las fiestas del Tri era Decio de María: "Yo tenía problema con los jugadores que mandaba de fuera. Yo los mandaba y no sabía qué hicieron, qué no hicieron. Lo peor, se regresaban y a la noche pues se iban de pedos, ¿y sabes con quién? A Decio (de María) le gustaba irse con ellos. Hubo veces que jugaban el miércoles, me llegaban el jueves hechos pedazos para jugar el sábado".

El único jugador que no se iba de fiesta

Por su parte, Néstor de la Torre mencionó al que, según él, era el único futbolista que no se iba de fiesta: "El único que no tomaba esos ritmos era Ramón Morales, porque ese se comporta serio totalmente".