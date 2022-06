Una de las críticas que más se le ha realizado a Gerardo Martino es la exclusión de Javier Hernández en la Selección Mexicana, situación que se agravó dado el irregular nivel mostrado recientemente. Aunque en los últimos días creció la posibilidad de un regreso de Chicharito al Tri, pues el delantero se juntará con el Tata a limar asperezas.

Rogelio Funes Mori fue una de las "consecuencias" de esta ausencia del atacante de LA Galaxy (además de la extendida baja de Raúl Jiménez), pues la falta de centrodelanteros derivaron en su convocatoria, con previa nacionalización como mexicano. Sin embargo, el histórico goleador de Rayados asegura que sería muy importante que el Chícharo pueda retornar al equipo nacional, aunque dice desconocer lo que sucedió con el DT.

“Es el máximo goleador, con él y Raúl Jiménez son de los dos mejores delanteros de México y sería importante que esté, es mi unto de vista, pero desconozco la situación entre él y el 'Tata', yo trato de enfocarme en lo que puedo aportar en la selección, hacerlo al máximo para poder estar en el Mundial”, declaró.

“Obviamente del lado que estoy desconozco la situación del 'Chicharito' con el 'Tata', ahí no me puedo meter porque no sé, obviamente todos conocemos la calidad de 'Chicharito', lo que da en su club, lo que ha dado en la selección mexicana", añadió.

Funes Mori defiende al Tata Martino

Rogelio Funes Mori, quien parece haber superado su lesión y ya trabaja al parejo con los Rayados, se mostró confiado con las posibilidades de México en Qatar 2022, y consideró exagerados los pedidos de salida de Gerardo Martino.

“Todo el proceso con la selección el 'Tata' lo ha hecho muy bien, ha hecho una buena eliminatoria, no ha sido fácil. Adentro de la cancha tratamos de apoyarlo, de lograr buenos resultados y que se vaya ahora es exagerado, viendo que tuvo un proceso largo, que pudimos clasificar y que se vaya es algo exagerado, pero entendemos las críticas”, aseveró.