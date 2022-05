"Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre quise regresar a los campamentos del Tri. Eso no es ninguna coincidencia. La realidad es que solo ha habido una Selección Nacional en la cual me he sentido identificado: México", señaló hace escasos días Marcelo Flores en una carta abierta en sus redes sociales para comunicar su decisión de representar a la Selección Mexicana por el resto de su carrera.

Tras esto, recibió una enorme oportunidad por parte de Gerardo Martino: fue convocado con la Mayor en una gira bastante extensa, donde podrá mostrarse tanto en los entrenamientos como en los distintos partidos que se llevarán a cabo. Sin embargo, más tarde romperá la concentración para volver a las prácticas con el Arsenal de la Premier League. ¿A qué se debe esto?

La Selección Mexicana afrontará un total de 5 encuentros en los próximos días: chocará ante Nigeria (amistoso), Uruguay (amistoso), Ecuador (amistoso), Surinam (Liga de Naciones Concacaf) y Jamaica (Liga de Naciones Concacaf). Los primeros tres de ellos se desarrollarán en distintas ciudades de Estados Unidos; el cuarto en el Estadio Corona TSM y el último será en Kingston. Se espera que el joven tenga actividad en varios de ellos...

De acuerdo a la información brindada por TUDN hace instantes, la joya del Tri estará disponible para estos cotejos pero luego volverá a Londres para sumarse a la pretemporada con el primer equipo del Arsenal. De esta manera se perderá el Premundial Sub-20, ya que no corresponden a Fecha FIFA y los Gunners no están obligados a cederlo. Flores, sin embargo, sabe que la llave para ir al Mundial está en ser tenido en cuenta por Mikel Arteta.

La temporada de Marcelo Flores

Marcelo Flores ha subido al primer equipo en el cierre de la temporada debido al gran impacto que ha mostrado en las divisiones juveniles del Arsenal. Recibió la oportunidad de ir al banco de suplentes contra el Crystal Palace (jornada 31 de Premier League), pero no pudo hacer su debut. El mismo, seguramente, tendrá lugar en los próximos meses, ya que ahora entrenará de manera oficial con el primer equipo y no con la Sub-20 o Sub-23.