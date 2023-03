En el encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo A de la Liga de Naciones CONCACAF 2023, la Selección Mexicana apenas igualó 2-2 ante Jamaica en el Estadio Azteca. A pesar de la pobreza del resultado obtenido, el elenco nacional se clasificó a la Fase Final de la competencia y también aseguró su lugar en la Copa de Oro de la Concacaf 2023.

Los miles de fanáticos que se acercaron hasta el Coloso de Santa Úrsula reprobaron la actuacion del equipo nacional y, además de realizar un abucheo general, apuntaron contra varios jugadores en particular. Uno de ellos fue Guillermo Ochoa, quien no tuvo su mejor noche y no pudo evitar los dos goles de la visita.

El portero de 37 años, que actualmente juega para el Salernitana de la Serie A de Italia, ya le agotó la paciencia a los aficionados, quienes exigieron por la titularidad de Carlos Acevedo. Y, por si fuera poco, un referente en el puesto aseguró para TUDN que Diego Cocca debe realizar una renovación. Se trata de Oswaldo Sánchez, ni más ni menos.

El exelemento del Tri retiró a Memo y pide a los gritos que deje su lugar. "Memo llegaría de 41 (al Mundial de 2026), me parece que es momento de una renovación. Yo tengo 48, déjame regreso, voy a entrenar y regreso", ironizó el actual analista de futbol. Y agregó: "La renovación en la portería, señores, ya es el momento. Yo tengo el teléfono de Diego (Cocca), es mi cuate".

No solo exigió por otro arquero, sino que apuntó que Ochoa ni siquiera debe aparecer en las próximas convocatorias de Cocca: "Yo creo que ya no tendría ya ni que ir (a la Selección Mexicana) porque para un portero que ya tiene cinco copas el de repente sentirse relegado, que no va a ser influyente y titular, puede ser contraproducente".