En el día de hoy se realizó el sorteo para definir los ocho grupos del Mundial de Qatar 2022 donde México será parte del C junto a Arabia Saudita, Argentina y Polonia. Por otro lado, tras definirse los futuros rivales del Tri en la cita máxima, Cuauhtémoc Blanco comentó que no convocaría a Chicharito Hernández, por lo que David Faitelson salió a defender al futbolista de Los Angeles Galexy.

El momento que vive el jugador formado en Chivas es mucho más interesante de la que vivió hace dos años en los Estados Unidos debido a que marca goles y genera peligro con la franquicia californiana. A pesar de esto, el Tata Martino, con gran apoyo de la Federación Mexicana de Futbol, decidió dejar de convocarlo.

Por otro lado, quien se sumó a bancar a Gerardo Martino fue Cuauhtémoc Blanco ya que considera que no está más a la altura de representar a México. "Acuérdate que la MLS (Major League Soccer) está creciendo mucho pero no está al nivel, para mí ya no le da", expresó el Gobernador de Puebla en dialogo con ESPN.

Ante esta declaración quien salió a cruzarlo fue David Faitelson al comentar que no sabe lo que dice sobre Javier Hernández. “Cuauhtémoc Blanco no tiene idea de lo que dice. Chicharito nunca sobra en una selección mexicana. Es un goleador histórico que aún sostiene un nivel importante. Puede ayudar…”, comentó el periodista de ESPN.

Yon de Luisa descarta a Chicharito para Qatar 2022

Tras el sorteo, Yon de Luisa habló de nómina de jugadores que viajarán a Qatar 2022 y descartó a Javier Hernández de la lista. “No lo hemos convocado. Hemos sido respetuosos con las decisiones de Gerardo Martino. Hay motivos y no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante", expresó el presidente de la FMF, quien agregó que por "problemas internos" no tiene un lugar en Tri.