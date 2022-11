Pocas dudas hay respecto a la capacidad y la diferencia que podría marcar Carlos Vela en esta Selección Mexicana. El atacante zurdo de 33 años, con pasado en Real Sociedad y presente en Los Ángeles FC, renunció tiempo atrás a jugar en el Tri, por motivos personales. Tras ser un referente del equipo en Rusia 2018, no estará en Qatar 2022.

Días atrás, Jaime Ordiales se refirió a los contactos que mantuvo con Carlos Vela desde que asumió como Director de Selecciones Nacionales. Asimismo, versiones señalaron que el atacante fue contactado para sumarse al equipo en Qatar 2022, pese a que no formó parte del actual proceso.

Sin embargo, en entrevista con ESPN, el propio Carlos Vela aclaró su situación y negó contactos para disputar el Mundial de Qatar: "Me los he encontrado en un All Star. He hablado con Tata casual sobre algún tema, pero nadie llegó a decirme "¡hey, toma esto!", y no pasa nada. No sé por qué quieren buscan donde no hay. Sabemos la gente que va a estar en Qatar y lo que hay que hacer es apoyar", manifestó.

Asimismo, Vela negó que su negativa se deba a problemas con alguien del Tri: "Tengo mucho respeto hacia el Tata, hacia los directivos, porque no he tenido un problema. No he tenido algo donde pueda decir algo malo sobre ellos. Al final siempre les he deseado lo mejor. He dicho mi postura cuando hablé con el Tata y hasta ahí. No sé por qué quieren seguir buscando donde no hay", insistió el atacante de Los Ángeles FC.

Vela con el Tri

A lo largo de su carrera, Vela ha sabido representar a la Selección Mexicana, hasta que tomó la decisión de alejarse. En total, fueron 72 partidos disputados, con 19 goles convertidos. Asimismo, participó de los Mundiales de 2010 y 2018.