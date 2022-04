Muchas reacciones han generado el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la Fase de Grupos tendrá diversas rivalidades que en ocasiones son de antaño, como la que vivirá México ante Argentina. En esta ocasión el guardameta de la Selección Albiceleste, Emiliano “Dibu” Martínez, quedó muy contento por toparse con la Selección Mexicana dirigida por el argentino, Gerardo “Tata” Martino en el segundo encuentro de la justa mundialista.

Pero su reacción exagerada no cayó nada bien a la afición tricolor, pues el portero del Aston Villa celebró de una manera inesperada. Y es que de acuerdo a “Dibu”, su rival tricolor será fácil, así lo dejó ver en un video publicado por su esposa, Mandinha Martínez, quien grabó el momento exacto en el que el cancerbero sudamericano festeja que le tocara México.

Por medio de sus historias de Instagram, la cónyuge del arquero albiceleste dejó testigo de cuando México salió en el sorteo que los dejó en el Grupo C de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, lo que ocasionó que Martínez brincara de emoción y gritando la frase: “Easy, easy”, en inglés refiriéndose que será fácil en su traducción al español, haciendo referencia a que será un rival sencillo.

De acuerdo a lo señalado por algunos usuarios, Emiliano se refirió en inglés, pues su esposa es portuguesa, así que es uno de los idiomas con los que se comunica, pero la intención acerca de lo que les costará enfrentar a los pupilos de Martino estaría más que clara sin importar el lenguaje en que demostró su gusto por enfrentar al Tri, ya que si logran vencerlos podrían conseguir ser líderes de su grupo, y aspirar a no quedarse de nuevo en Octavos de Final como en el Mundial pasado.

Hasta el momento el futbolista de la Premier League no se ha pronunciado al respecto, pero podría ser cuestionado por esta celebración desmedida, e incluso sabiendo que hoy le toca enfrentar al equipo del mexicano, Raúl Jiménez como parte de la Jornada 31, en la que no podrá cruzarse con el tricolor ya que no fue convocado después de que vivió la última fecha FIFA con un panorama complicado para la escuadra azteca a pesar de amarrar su boleto a la justa mundialista.