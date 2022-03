La Selección Mexicana se va a clasificar al Mundial de Qatar 2022, eso es sabido desde el inicio de las Eliminatorias. Sin embargo, la continuidad de Gerardo Martino al mando del conjunto nacional no está garantizada por todas las limitaciones que ha demostrado en el último tiempo. Se ha encasillado con el famoso 4-3-3, no realizó la renovación que los directivos pretendían y comenzó a tener falencias en el juego colectivo.

Los rumores sobre su posible salida del Tri han crecido a partir de las finales perdidas ante Estados Unidos y, aunque parece haber pasado la tormenta, todavía puede haber novedades sobre su futuro. Y es por eso que Hugo Sánchez, una vez más, aprovechó para postularse como su sustituto durante una transmisión de ESPN. No solo eso: esta vez agregó un nombre al que también le "deben" una oportunidad.

"El negocio está hecho, México va a ir al Mundial, pero con una imagen muy diferente a las que esperábamos. Que (los directivos) piensen en Miguel Herrera me parece algo sencillo porque lo tienen fácil como pasó con Tuca Ferretti en su momento, pero el futbol mexicano está en deuda con (Víctor Manuel) Vucetich y conmigo porque no nos han dado la oportunidad de estar al frente de la Selección en una Copa del Mundo", apuntó con contundencia el Pentapichichi.

Cabe recordar que él estuvo al mando de la Selección Mexicana entre enero del 2007 y marzo del 2008, lapso en el que fue subcampeón de la Copa Oro (ante Estados Unidos) y tercero en la Copa América. El Rey Midas, por su parte, trabajó en el Tri entre septiembre y octubre del 2013: tan solo tuvo la oportunidad de dirigir ¡2 partidos!, por lo que queda claro que él sí recibió un trato inmerecido más que ningún otro.

Hugo Sánchez, quien está inactivo desde el 2012 como técnico, completó: "Me encantaría estar en ello, pero lo veo difícil por las circunstancias, no estoy en activo aunque no hace falta para saber lo que tengo que hacer. Están en deuda con Vucetich porque el trato ha sido muy malo para con él como para conmigo, en cambio Miguel (Herrera) se siente protegido, apoyado y consentido. Pero lo del Tata Martino parace que no va por buen camino".