Considerado el mexicano que más ha destacado en Europa, Hugo Sánchez, no deja de dar que hablar, y es que su costumbre siempre es defender al futbolista azteca por todas las vicisitudes que en ocasiones tienen que pasar para poder arribar al Viejo Continente, además de tener la obligación de brillar para ser considerados en la Selección Mexicana, pero eso no ha evitado que el “Pentapichichi” decidiera justificarse y hasta renegar de sus raíces aztecas.

En una de sus acostumbradas charlas para la cadena ESPN, Sánchez, quien fue uno de los canteranos más prolíficos de los Pumas de la UNAM, reveló que por culpa de haber nacido en México no pudo conseguir el sueño de todo futbolista que es ser Campeón mundial, pues de acuerdo al polémico comentarista, si hubiera tenido otra nacionalidad seguramente tendía una Copa del Mundo.

"Si yo hubiera jugado en otra Selección y no en México, yo habría ganado la Copa del Mundo, pero me tocó jugar con México", señaló el ex futbolista de Real Madrid en la mesa en la que debatió con José Ramón Fernández, Rafael Puente y José Luis Sánchez Solá, en la que se cuestionaron sus argumentos, pues el propio Sánchez reconoció que sus números con el colectivo tricolor no eran los más atractivos.

De acuerdo con “Hugol” uno de los factores que impidieron que fuera una figura sobresaliente con la Selección Mexicana es que él decidió no ser parte de los llamados “Partidos Moleros”, los cuáles pudieron incrementar sus números con la playera mexicana, pero eso no mejoraría la situación del equipo azteca, quienes no estaban acostumbrados a buscar rivales de gran envergadura como lo hacen en la actualidad.

Portando la playera mexicana, Sánchez obtuvo tres participaciones en Copas del Mundo, entre las que destacan el Mundial de 1978 que quedó en manos de Argentina, al igual que el que se disputó en México 1986, y de igual forma fue parte de Estados Unidos 1994, en los cuáles tan sólo sumó ocho partidos disputados como parte del once inicial, y marcó tan sólo una vez gol mientras que sumó tres amonestaciones.