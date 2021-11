Javier Chicharito Hernández no es tenido en cuenta por Gerardo Martino por cuestiones internas.

Muchísima polémica se ha armado por la ausencia de Javier Hernández en la Selección Mexicana con Gerardo Martino como Director Técnico. El argentino ha dejado en claro que tiene pocas pulgas y no acepta ningún tipo de indisciplina o mal accionar en la interna, razón por la cual ya ha "colgado" a varios elementos. Uno de ellos es el delantero de Los Angeles Galaxy, quien parece no tener oportunidades con el Tri.

+++VER EN VIVO Y EN DIRECTO MÉXICO VS. CANADÁ+++

A pesar de que ha tenido una muy buena temporada en la Major League Soccer y los diferentes problemas que tuvo el Tata para armar una delantera competitiva en los últimos meses, no volvió a ser convocado. Es por eso que en las últimas horas una persona que lo conoce salió en su defensa: hablamos de Humberto Sierra, quien fue asistente de Juan Carlos Osorio en el conjunto nacional.

"Me sorprende porque nosotros no tenemos ninguna queja de Javier, tengo que decir que dentro del grupo siempre fue un líder bueno y positivo que aconsejaba a los jugadores más jóvenes que iban llegando, él los arropaba, es un hombre que siempre se entrenaba bien y que en los partidos daba todo por la selección. La verdad es que nosotros para él y para todo el plantel sólo tenemos palabras de agradecimiento por lo bien que se manejaron y se comportaron, estos jugadores siempre que estuvieron con nosotros lo dejaron todo y no dejaban nada sin entregar", explicó en diálogo con ESPN.

Más adelante detalló: "Tengo que decirte que Javier no fue la excepción y tampoco fue indiferente a eso, al contrario, siempre valoramos que a pesar de ser en ese momento la figura de México, fue un jugador puntual que se entrenó al 100%, que nunca dio problemas, y que por el contrario, fue un líder que aportaba y que apoyaba al equipo a tirar siempre para adelante".

"Javier sigue siendo el goleador máximo de la Selección Mexicana en todos los tiempos y eso ya te dice mucho, además de que trabaja para el equipo. Es un hombre que cuando desciende a conectar el juego abre espacios para que los mediocampistas y los extremos interioricen y aprovechen estos espacios, cuando no se tiene la pelota también es un hombre generoso en el esfuerzo para recuperarla haciendo presión arriba, es un tipo que ayuda en la pelota quieta y es un hombre que de verdad hace equipo", sentenció Sierra, dejándole un claro mensaje a Gerardo Martino. Todavía está a tiempo de hacer las paces con Chicharito de cara al Mundial de Qatar 2022.