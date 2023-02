Dibu Martínez ganó el The Best al mejor portero del 2022 pero México "intentó evitarlo".

Selección Mexicana intentó "arruinarle la fiesta" a Dibu Martínez en los The Best

La rivalidad comenzó el día del sorteo del Mundial de Qatar 2022. Al confirmarse el enfrentamiento entre Argentina y México en la fase de grupos, Dibu Martínez celebró desmedidamente y ninguneó a los aztecas, dejando en claro que los dirigidos por Lionel Scaloni ya tenían la victoria asegurada de antemano.

Finalmente, dentro del campo de juego, la Albiceleste derrotó 2-0 al Tri con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, y la bronca contra el guardameta del Aston Villa quedó en el olvido. ¿Por completo? Parece que no. Y es que este lunes, en la ceremonia de los The Best, representantes del país intentaron vengarse.

Dibu Martínez, elegido como el mejor portero

Superando a Thibaut Courtois y Yassine Bounou en la definición, el arquero argentino se llevó el galardón gracias a su actuación en la Premier League y, sobre todo, en los penales de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero los representantes de la Selección de México no se la dejaron tan fácil en la votación...

Héctor Moreno apareció como el capitán del Tri ante la FIFA y escogió en primer lugar al portero del Real Madrid. En segunda instancia sí eligió al sudamericano y se decantó en el tercer puesto por Alisson Becker. Tuvo más tintes de "venganza" la elección de Jaime Ordiales, quien "reemplazó" a Diego Cocca.

El directivo mexicano no incluyó a Dibu Martínez en sus votos. Thibaut Courtois, Alisson Becker y Yassine Bounou fueron sus elegidos. Se intentó arruinarle la fiesta al argentino por su arrogancia en la previa de Qatar 2022 pero no alcanzó, finalmente se llevó el premio que, desde lo deportivo, sí es merecido...