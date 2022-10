En las últimas horas, Gerardo Martino deslizó la prelista de convocados de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022, mismo que tendrá inicio en apenas tres semanas. La ausencia más notable, obviamente, es la de Javier Hernández, quien no había sido tenido en cuenta por el Director Técnico durante los últimos 3 años y se perderá del torneo más importante del planeta a pesar de su buen nivel.

Con Raúl Jiménez entre algodones y una delantera que hizo agua en las eliminatorias, el Tata ha tomado la decisión de excluir a Chicharito, máximo goleador histórico del Tri. Y de este tema habló el propio atacante de Los Angeles Galaxy, quien mantuvo una plática con Hugo Sánchez para la plataforma de Star Plus y dejó títulos más que interesantes.

"Hablé con él (Martino) hace unos meses, tuvimos dos llamadas, quedaron las cosas claras y se resolvió lo que se tenía que resolver. Yo le llamé, después él me llamó y los dos pensamos que era el momento indicado para que pudiéramos platicar de cuestiones que se tenían que platicar y al final de cuentas todo se resolvió. Él (Martino) seguirá decidiendo lo mejor para la Selección y los delanteros que el crea que lo van ayudar más", confesó el canterano de Chivas.

Por otra parte, dejó en claro que solo le importó platicar sobre cuestiones deportivas y se alejó de las negociaciones grupales que antes encabezaba: "Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar futbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije 'mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto'. Ya no supe que sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el Tata Martino".

La confesión de Gerardo Martino sobre Chicharito Hernández

A su vez, el DT argentino reveló en diálogo con Mediotiempo: "Los futbolistas que hablaron del tema, siempre expresaron lo mismo: ‘bienvenido Javier, a cualquiera le hace falta un jugador así’; pero cuando todos estamos en la misma sintonía, porque esto viene desde la cabeza, director deportivo y el entrenador, eso no permite que las voces de afuera nos hagan daño, porque adentro todo está muy claro y así se tomó la decisión".