Si bien algunos jugadores históricos y referentes siguen estando en la Selección Mexicana y darán el presente en el Mundial de Qatar 2022, Gerardo Martino ha sido el encargado de dar inicio a un recambio generacional más que necesario desde que asumió como Director Técnico. Hay muchísimo talento en los jóvenes del país, pero aún así da la sensación de que el argentino no ha logrado formar un equipo sólido y consistente.

+Crea tu pronóstico del Mundial de Qatar 2022 y juega con los posibles resultados del evento deportivo más importante del año

Al Tata no le ha temblado el pulso para elegir a elementos nuevos y dejar afuera a cracks mundiales como Chicharito Hernández, eso está claro. Sin embargo, en una entrevista con Récord analizó todo este proceso y lanzó una clara crítica hacia los más chicos que han subido al Tri en los últimos años. Y apunta a lo de siempre: la falta de ambición por no dar el salto de calidad a Europa a una temprana edad.

"Una cosa que me parece importante es el compromiso con la Selección, las condiciones en las que se tiene que venir a Selección, sin ningún tipo de concesiones, sin ningún tipo de pedido. A la Selección se viene o se viene desde mi punto de vista y lo que representa para mi como argentino la Selección, y eso también creo que es algo importante y hemos tratado de ir modificando", comenzó explicando Martino, haciendo referencia al cambio de mentalidad que fue planteando en su plantilla.

Más adelante detalló: "Si le ponemos nombres son Jorge Sánchez, (César) Montes, Johan Vásquez, (Jesús) Angulo, (Gerardo) Arteaga, Carlitos Rodriguez, (Uriel) Antuna, (Alexis) Vega, (Roberto) Alvarado, (Diego) Lainez, (Luis) Chávez, Érick Sánchez, Kevin (Álvarez). Eso es algo que quedó, algo que no estaba y algo que nos tocó, porque los procesos a veces en Selección se cumplen y hay momentos en que los entrenadores llegamos y lo tenia yo claro".

De estos 13 jugadores, solo 4 se marcharon de la Liga MX para probar suerte en Europa: Sánchez en el Ajax, Vásquez en Cremonese, Arteaga en Genk y Lainez en Braga. Los restantes 9, a pesar de que tienen las condiciones para dar ese salto de calidad, aún no lo han hecho y siguen estancados en el futbol local. Y esto, por supuesto, perjudica a la Selección Mexicana.

"No firmé un contrato sin saber que el recambio lo tenía que hacer. No vale que yo me queje ahora, yo sabía que me tocaba el recambio, pero sabía que tenía los futbolistas para el cambio. Lo que sí supuse es que esos futbolistas de recambio a los dos años yo los iba a tener en Europa y no los tuve", sentenció el Tata, enviándole una clara crítica a quienes no demuestran esa ambición de irse al Viejo Continente.