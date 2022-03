Las alarmas que se habían encendido hace unos días, cuando dejó con una molestia física el partido entre Celta y Betis por La Liga de España, todavía no se han apagado. Por estas horas, la presencia de Néstor Araujo en la alineación inicial de la Selección de México para enfrentar a Estados Unidos no está cien por ciento confirmada, aunque sí aparece su nombre en la probable formación con la que saldría a jugar Tata Martino en el Azteca.

Surgido de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, donde permaneció hasta 2013, el defensor de 30 años ha tenido una ascendete carrera al punto que en Santos Laguna no solo consiguió cuatro títulos, sino que hizo méritos para ser nombrado el mejor defensor de la Liga MX en la temporada 2016/2017.

Esas buenas actuaciones le abrieron las puertas del fútbol europeo y en 2018 fichó con Celta de Vigo, firmando un contrato por cinco temporadas que aún tiene vigencia. Pero no todas fueron buenas para Araujo en el futbol y el propio futbolista reconoció que fue de sus propios errores de lo que más ha aprendido.

“Cuando más he aprendido es cuando me he caído, que me he caído bastante. Cuando salí de Cruz Azul me dolió, hice cosas que no era tan profesional y sí me arrepiento. En Santos logré una estabilidad muy importante”, comenzó diciendo en diálogo con TUDN. Y agregó: "Después ya fueron errores futbolísticos, que fueron en Selección. El 7-0 con Chile, que yo creo que ahí nos pegó a todos como mexicanos y que se criticó mucho a la selección, a mí. Contra Argentina un 4-0 que también creo que la imagen no fue buena tuve que ver en casi todos los goles y esas cosas te hacen crecer”.

Probable alineación de México para enfrentar a Estados Unidos

Si bien todavía no está confirmada, y siempre que Néstor Araujo llegue a punto desde lo físico, Gerardo Martino saldría a jugar ante Estados Unidos en el Azteca con Guillermo Ochoa en la portería; César Montes y Néstor Araujo en la zaga central; Erick Aguirre y Gerardo Arteaga en los laterales; Héctor Herrera, Edson Álvarez y Charly Rodríguez en el mediocampo; Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Alexis Vega o Tecatito Corona en la ofensiva.