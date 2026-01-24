Estamos a menos de medio año de que empiece el Mundial 2026, México será sede y la Selección Nacional necesita un equipo que compita por llegar al sexto partido. Javier Aguirre ya tiene definido a un gran número de jugadores en su convocatoria, pero aún hay vacantes y es que el estratega tiene algunas dudas en diversas posiciones.

Las vacantes del Vasco para el Mundial

De acuerdo con lo mencionado por el propio “Vasco” tras el partido de la Selección Mexicana el día de ayer ante Panamá, ya tiene un porcentaje del 80% de los jugadores que estarán en la lista final, por lo que León Lecanda de ESPN confirmó las zonas en las que posiblemente aún no tenga definidos a los mexicanos que estarán.

La misma fuente confirma que las posiciones en las que aún no estaría seguro el técnico es principalmente en definir “al tercer portero, un lateral derecho, un central, un mediocampista por derecha, un extremo izquierdo y si lleva 3 o 4 delanteros”, dejó claro el periodista respecto a los elementos que aún podrían cambiar.

¿Qué opciones tiene México?

En el caso del tercer portero, tengamos en cuenta que Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel serían las dos primeras opciones, la tercera podría estar entre Carlos Acevedo y el propio Guillermo Ochoa. El clave en la lateral derecha era Rodrigo Huescas, pero ahora la opción extra podría ser Richard Ledezma al haber arreglado sus papeles.

En la central aunque están bien definidos César Montes y Johan Vásquez, la lesión que sufrió Chiquete Orozco la posibilidad de llevar a Eduardo Águila y a Víctor Guzmán se abre. Sin embargo, la importancia de los delanteros podría cambiar por lo que está viviendo Julián Quiñones y la posibilidad de tener más vacantes en esa posición está abierta.

