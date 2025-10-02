Javier Aguirre padeció un dolor de cabeza inesperado en estas últimas horas, que cambia parte de su planificación del camino al Mundial 2026: el director técnico del ‘Tri’ perderá a una figura del futbol europeo para toda la preparación del certamen del próximo año, y muy probablemente, también para el propio desarollo de la competencia de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Este miércoles en Azerbaiyán, Rodrigo Huescas sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla, una de las lesiones más duras que pueden tocarle a un futbolista profesional. El defensor tuvo que ser sustituido a los 15 minutos del primer tiempo, en el juego entre su Copenhague y Qarabag por la UEFA Champions League, a raíz de este episodio.

Producto de este grave inconveniente físico, salvo un milagro en los plazos de recuperación, Huescas se perdería la Copa del Mundo, generándole un serio problema a la Selección Mexicana. El marcador de punta tendrá para siete meses de rehabilitación, y luego tendrá que ponerse a punto desde lo futbolístico después de semejante parate y ausencia de las canchas.

El momento de la angustiante lesión de Huescas.

Publicidad

Publicidad

Ante este escenario, en el cuerpo técnico del ‘Tri’ ya barajan posibilidades por si terminan no pudiendo contar con el lateral derecho del Copenhague. Y ha surgido un nombre como el ‘tapado’ que podría finalizar dentro de la delegación como reemplazante de Rodrigo Huescas, con características similares, mucha proyección y expectativa de que tenga un buen año mundialista.

El posible sustituto de Huescas para el Mundial 2026 podría ser Diego Barbosa, marcador de punta derecho de 28 años que milita en el Toluca, y viene teniendo una temporada extraordinaria bajo las órdenes de Antonio Mohamed. El nacido en Guadalajara es titular indiscutido en el equipo que ya fue tres veces campeón en lo que va de este 2025.

Diego Barbosa, del Toluca, en la órbita del ‘Tri’ [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Ante la inminente salida del ‘Guame’ García, Toluca había apostado por Barbosa, por quien pagó poco más de un millón de dólares: luego de un año en los ‘Diablos Rojos’, comprobaron que les costó demasiado poco dinero para los brillantes rendimientos que tuvo. Y esas actuaciones lo pusieron en el radar del ‘Tri’, a menos de nueve meses del comienzo de la Copa del Mundo.

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 tras el empate entre México y España

La cuenta regresiva para el estreno mundialista de la Selección Mexicana está en marcha y los jugadores elegibles son conscientes que cada partido cuenta para ganarse un lugar. El del Toluca es el lateral derecho titular del equipo en mejor forma de México, y actualmente corre por delante de otros competidores por el puesto para la lista final. ¿Podrá mantenerse en carrera hasta lo último?