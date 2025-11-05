Este miércoles se dio a conocer de manera oficial el jersey que estará utilizando la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Hay que mencionar que fue justo hoy cuando se revelaron todos los uniformes de cada uno de los países, pero los Incondicionales dejaron comentarios donde dejaron ver que no estuvieron del todo contentos con ello.

Publicidad

Publicidad

¿No gustó el nuevo jersey de la Selección Mexicana?

Y es que de acuerdo con lo compartido en la imagen de Adidas México se puede ver a Santiago Giménez portando la camiseta en color verde y manga larga, con el calendario azteca (modificado) en el centro de la misma. Además, en lugar del Águila tiene el nuevo escudo que también se encuentra en la parte superior de la playera.

Fue por eso que comenzaron los comentarios negativos de la afición y es que para muchos, desde hace ya un tiempo, la marca ha venido haciendo diseños similares que intentan apegarse a un estilo retro, en esta ocasión similar a la que ya existía. Además, los aficionados se quejaron de que el escudo esté duplicado en el mismo.

Publicidad

Publicidad

Pero esa no fue la única queja, sino que también hubo quienes hablaron del precio y de que la piratería desde cuando vendía esa camiseta. Según lo que se ha filtrado en los últimos días, el jersey costaría entre 3 mil 200 y 3 mil 500 pesos mexicanos, por lo que se tendrán que esperar a la fecha de venta que es el día de mañana 6 de noviembre para que esté disponible.

ver también Mundial 2026: qué países jugarán su primera Copa del Mundo

Aunque también hubo comentarios positivos, algunos de los seguidores apuntan a que se ve muy bien el diseño porque resalta el color verde y sobre todo en esa edición con manga larga, ya que también se encuentra en la versión de manga corta. Se espera que en la venta de mañana se pueda ver qué tan rápido se vende para saber si gustó o no.

En síntesis

Adidas México reveló el jersey verde de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 con el calendario azteca.

reveló el de la Selección Mexicana para el con el calendario azteca. La afición se quejó de que el nuevo escudo del Tri aparece duplicado en el diseño de la playera.

del Tri aparece en el diseño de la playera. El jersey de México costaría entre 3 mil 200 y 3 mil 500 pesos mexicanos y sale a la venta el 6 de noviembre.

Publicidad