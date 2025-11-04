Estamos a casi dos semanas de que se viva una Fecha FIFA más, en noviembre la Selección Mexicana se enfrentará a Uruguay y Paraguay en un par de juegos amistosos. Para estos encuentros Javier Aguirre mencionó que buscaría nuevos jugadores que le puedan dar los resultados que está buscando previo al Mundial 2026.

Uno de los elementos que probaría sería Gilberto Mora, quien ya estuvo en el equipo mayor y que tuvo muy buena participación en el Mundial Sub 20. Fue esto al final lo que le dio la oportunidad de reaparecer en la convocatoria para noviembre, sin embargo, el jugador de Xolos se lesionó de la mano y tendrá que recuperarse.

Aunque se mencionó que podría estar listo para estos duelos, hay otros elementos que serían considerados por Javier Aguirre y el próximo en ser elegido sería Obed Vargas, el futbolista del Seattle Sounders también brilló en el Mundial de su categoría, pero además sigue haciéndose presente con anotaciones en los Playoffs de la MLS.

El doblete de Obed Vargas

Este lunes se llevó a cabo la primera ronda de clasificación en la MLS donde el Seattle se enfrentó al Minnesota United y el equipo del mexicano logró un marcador de 4-2 a favor del conjunto de Vargas. El futbolista logró concretar el primero y el último gol del partido, por lo que dio oportunidad de que sea contemplado en la Fecha FIFA.

¿Va a la Selección Mexicana?

Obed se está haciendo presente en el marcador, por lo que tras la ausencia de gol que tuvo el equipo nacional en los partidos recientes, se espera que si es considerado pueda hacer la diferencia en el conjunto, así podría abrirse también un espacio en el Mundial 2026 en caso de que le llene el ojo al “Vasco” durante estos duelos.

