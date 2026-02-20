El juego más lindo para todos los aficionados en la previa de un Mundial está centrado en armar la mejor alineación posible para competir antes las selecciones más importantes del mundo y realizar un papel interesante en la gran cita. La situación no es tan distinta para los profesionales, con la diferencia de que en ese caso existen más argumentos por la preparación previa que los lleva a fundamentar sus opiniones, tal como lo llevó a cabo José Ramón Fernández.

El histórico periodista del futbol mexicano se expresó a meses de una nueva Copa del Mundo en la que México será local con la presión de dejar un buen nivel ante su gente. Por ese motivo, no hay demasiado margen de error para el equipo comandado por Javier Aguirre, quien aún no presenta definiciones claras sobre el XI inicialista al que le dará rodaje, al menos en el debut.

El XI que José Ramón Fernández desea para la Selección Mexicana

Para Fernández, hay un par de cuestiones claras y una de ellas, por más polémica que pueda resultar, es que Guillermo Ochoa debe estar en la portería del Tri. El Memo se despedirá de la Selección en casa y José Ramón cree que es una buena oportunidad para que todo quede en sus manos en una cita tan importante.

Memo Ochoa es el elegido por José Ramón Fernández para la portería de México.

Por otro lado, la defensa debería estar conformada por Israel Reyes, César Montos, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, para darle paso al mediocampo de Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz y Alexis Vega un tanto más adelantado. Finalmente, Fernández elegiría a Roberto Alvarado y Raúl Jiménez como los hombres más importantes en el ataque.

Con la inesperada lesión de Edson y niveles individuales que no le permiten al Vasco tener certeza absoluta de lo que presentará en campo, aún es un misterio la alineación que colocará México. Fernández lo tiene claro: un portero experimentado, una defensa sólida que priorice el arco en 0, un centro del campo capaz de repartir el balón con criterio, pero también combatir si es necesario y una dupla con gambeta y referencia de área absoluta.

En síntesis

José Ramón Fernández propone a Guillermo Ochoa como portero titular para el próximo Mundial.

propone a como portero titular para el próximo Mundial. La alineación sugerida incluye a Raúl Jiménez y Roberto Alvarado en el ataque mexicano.

y en el ataque mexicano. El seleccionador Javier Aguirre enfrenta la baja por lesión del mediocampista Edson Álvarez.

