Hirving Lozano estaba comenzando a reencontrarse con su nivel y los sueños de representar a la Selección Mexicana en un Mundial comenzaban a tomar forma. Chucky fue parte de las últimas tres convocatorias de Javier Aguirre, representando un signo claro de lo alto que estaba en la consideración del DT a meses de la gran cita del futbol. Sin embargo, la historia sufrió un duro revés y el extremo se podría quedar fuera de la nómina del Vasco luego de recibir la peor noticia posible.

Chucky Lozano no seguirá jugando en San Diego FC

En tiempos de preparación y de sacar conclusiones de cara a lo que viene para buscar ser competitivos, desde San Diego, el actual club de Lozano, decidieron que lo mejor era prescindir de él y no utilizarlo a lo largo de 2026. Chucky había llegado al equipo generando una enorme expectativa, pero su entrenador, Mikey Varas, tuvo la última palabra a la hora de decidir que el mexicano no continúe trabajando con ellos.

“Nuestro foco siempre está en lo colectivo. Este año nos enfocamos en mejorar la química del equipo. Ya jugamos varios partidos el año pasado sin él y lo hemos hecho muy bien“, expresó Varas ante los medios sin eludir la fuerte medida tomada al dejar fuera de la consideración a un jugador como Lozano.

Hirving Lozano no será tenido en cuenta en San Diego FC en 2026. (GETTY IMAGES)

Esta situación no hace más que generar incertidumbre, porque Chucky desea y debe jugar, obtener continuidad para mostrarle a Aguirre que se encuentra listo para ser parte de una de las selecciones anfitrionas de la próxima Copa del Mundo que se disputará a mitad de año. Ahora, trabajando a contrarreloj, Lozano buscará un nuevo equipo que le permita tener rodaje y minutos de juego dentro del campo de juego.

Cabe destacar que el delantero tiene contrato vigente en San Diego hasta finales de 2028 y que su ficha está valorada en ocho millones de dólares, por lo que no será una misión sencilla encontrar un nuevo rumbo en su carrera a los 30 años y en un momento cúlmine de su trayectoria.

En su paso por San Diego, Chucky llegó a disputar un total de 34 encuentros en los que pudo aportar 11 goles y nueve asistencias. Luego de su paso por Europa se esperaba que su figura tuviera otro impacto en la MLS y en el equipo, pero el proyecto no terminó funcionando tal como se planeó en un principio. ¿Podrá Lozano jugar el Mundial con México?

