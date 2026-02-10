La Concachampions 2026 presentará este martes un cruce espectacular entre mexicanos y estadounidenses. En la serie menos abierta, Pumas UNAM recibirá a San Diego FC en el primer turno del día, por el encuentro de vuelta de la primera ronda del certamen. Se define el primer clasificado a la siguiente instancia de la competencia continental.

En el partido de ida de la llave, los ‘Universitarios’ cayeron por ¡4-1! luego de haber iniciado el encuentro en ventaja. En pocos minutos, el local se lo dio vuelta y dejó al equipo de CU al borde del precipio. Ahora, en casa y con su afición empujando, el conjunto de Efraín Juárez tendrá el difícil desafío de remontar un resultado complejo.

Uno de los condimentos que muchos contemplaban para este compromiso en suelo mexicano, era la posible presencia de ‘Chucky’ regresando al país. Sin embargo, Hirving Lozano no estará presente en el cotejo de este martes por la tarde-noche en el Estadio Olímpico Universitario. El delantero no está ni convocado para le partido.

San Diego FC, sin Hirving Lozano ante Pumas [Foto: Getty]

El atacante con pasado en selección nacional no jugará ya que no está inscripto en la lista de CONCACAF Champions Cup. San Diego FC no registró el nombre de Chucky Lozano en la enumeración de jugadores que representan al cuadro de la MLS en el torneo. Por ese motivo, el mexicano no se encuentra habilitado para disputar la revancha, como no jugó en la ida.

La razón de la marginación de Hirving Lozano de la lista de Concachampions tuvo que ver con que el futbolista no está contemplado como parte del proyecto deportivo 2026. El año pasado, el jugador tuvo un encontronazo con el entrenador en el entretiempo de un partido, y pese a que luego se disculpó, no hubo marcha atrás. El DT renovó su contrato y decidió hacerlo a un lado.

Lo más sorprendente de toda la situación es que ‘Chucky’ tampoco está buscando club: el delantero se entrena diferenciado pero tiene contrato vigente y su representación no se mueve para recibir nuevas ofertas. A pocos meses del Mundial, su escenario es desfavorable y de seguir así, no cuenta con grandes chances de meterse en la nómina de Javier Aguirre.

Bajo estas circunstancias, el estratega Mikey Varas de San Diego FC no tendrá al mexicano ni siquiera como alternativa en caso de necesitarlo en el duelo ante Pumas UNAM. Y el ex Pachuca no regresará para enfrentar a un equipo de su país este martes por Concachampions. ¿Ayudará Pumas a ‘vengar’ a Hirving Lozano esta tarde-noche en CU?