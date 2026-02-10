Este martes Pumas tiene en sus manos la oportunidad de remontar un duelo importante ante San Diego, luego del 4-1 que protagonizó la escuadra de la MLS sobre el equipo universitario, el conjunto de Efraín Juárez tiene la tarea de darle la vuelta para poder clasificar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup en su edición de este 2026.
El último partido del conjunto auriazul fue el pasado sábado cuando dejó escapar el marcador en los últimos minutos del encuentro ante Atlas, con un marcador de 2-2. El resultado no fue para nada aceptado por los seguidores que sentían haber conseguido los tres puntos y escalar en la tabla general, pero se quedaron con la ilusión.
Mientras que San Diego el único partido que ha disputado es precisamente ante los universitarios hace una semana, por lo que tuvieron tiempo para descansar y preparar este duelo. El jugador mexicano Hirving Lozano no disputará este encuentro, ya que no está registrado ante Concacaf para este torneo.
Posible alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Jesús Rivas
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- César Garza
- Pedro Vite
- Uriel Antuna
- Jordan Carrillo
- Robert Morales
- Juninho
Posible alineación de San Diego
- Pablo Sisniega
- Pedro Soma
- Christopher McVey
- Manu Duah
- Luca Bombino
- Aníbal Godoy
- Jeppe Tverskov
- Wilson Eisner
- Anders Dreyer
- Marcus Ingvartsen
- Amahl Pellegrino
En síntesis
- El equipo de Efraín Juárez busca remontar un marcador de 4-1 contra San Diego FC.
- Pumas empató 2-2 contra Atlas el pasado sábado previo al duelo de vuelta en Concacaf.
- El portero Keylor Navas figura en la posible alineación universitaria para el partido de este martes.