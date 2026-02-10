Este martes Pumas tiene en sus manos la oportunidad de remontar un duelo importante ante San Diego, luego del 4-1 que protagonizó la escuadra de la MLS sobre el equipo universitario, el conjunto de Efraín Juárez tiene la tarea de darle la vuelta para poder clasificar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup en su edición de este 2026.

El último partido del conjunto auriazul fue el pasado sábado cuando dejó escapar el marcador en los últimos minutos del encuentro ante Atlas, con un marcador de 2-2. El resultado no fue para nada aceptado por los seguidores que sentían haber conseguido los tres puntos y escalar en la tabla general, pero se quedaron con la ilusión.

Mientras que San Diego el único partido que ha disputado es precisamente ante los universitarios hace una semana, por lo que tuvieron tiempo para descansar y preparar este duelo. El jugador mexicano Hirving Lozano no disputará este encuentro, ya que no está registrado ante Concacaf para este torneo.

Posible alineación de Pumas

Keylor Navas

Jesús Rivas

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

César Garza

Pedro Vite

Uriel Antuna

Jordan Carrillo

Robert Morales

Juninho

Posible alineación de San Diego

Pablo Sisniega

Pedro Soma

Christopher McVey

Manu Duah

Luca Bombino

Aníbal Godoy

Jeppe Tverskov

Wilson Eisner

Anders Dreyer

Marcus Ingvartsen

Amahl Pellegrino

