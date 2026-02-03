La Concachampions 2026 abre con un encuentro de alta etiqueta en la primera ronda de esta nueva temporada: esta noche, San Diego FC recibirá a Pumas UNAM. Estadounidenses y mexicanos chocarán en California, por el duelo correspondiente al juego de ida de la serie. A continuación, conoce las alineaciones que se preparan para el compromiso.

¿Juega Chucky Lozano en San Diego FC vs. Pumas UNAM por la Concachampions 2026?

Sorpresivamente para muchos, Hirving Lozano no está ni siquiera dentro de los convocados del SDFC para el encuentro del día de la fecha ante los ‘Universitarios’. El mexicano no estará no solo en el once sino tampoco en el banquillo. Su ausencia no tiene que ver con una lesión: se encuentra óptimo físicamente, sino con una cuestión institucional.

‘Chucky’ no jugará ante Pumas dado que no está considerado en la planificación deportiva de la directiva para esta temporada 2026. Desde aquel entredicho con el entrenador Mikey Varas el año pasado, el jugador quedó fuera del grupo con el que cuenta el DT. Con la renovación del contrato del cuerpo técnico, el atacante quedará marginado. Por el momento, no tiene decidido salir del equipo a pesar de saber que no entra en planes del club.

San Diego FC no tiene en cuenta a Hirving Lozano [Foto: Getty]

La probable alineación de San Diego FC ante Pumas UNAM:

Pablo Sisniega.

Luca Bombino.

Christopher McVey.

Ian Pilcher.

Manu Duah.

Onni Valakari.

Jeppe Tverskov.

Aníbal Godoy.

Corey Baird.

Amahl Pellegrino.

Anders Dreyer.

DT: Mikey Varas.

La probable alineación de Pumas UNAM ante San Diego FC:

Keylor Navas.

Jesús Rivas.

Rubén Duarte.

Nathan Silva.

Álvaro Angulo.

César Garza.

Jordan Carrillo.

Adalberto Carrasquilla.

Alan Medina.

Robert Morales.

Juninho.

DT: Efraín Juárez.

¿Cuándo y dónde ver San Diego FC vs. Pumas UNAM por la Concachampions 2026?

El encuentro entre el ‘SDFC’ y los ‘Felinos’ tendrá lugar HOY martes 3 de febrero, desde el SnapDragon Stadium, a partir de las 22.00 horas del Centro de México (20.00 hora local). El partido, disputado en el marco del juego de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, se podrá seguir por las pantallas de FOX y FOX One.

