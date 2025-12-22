Luego del parón de Selecciones por la Fecha FIFA, una cuestión que esperan los amantes de la estadística alrededor del mundo es qué lugar ocupa su nación en el reconocido listado que elabora el ente madre del deporte más popular del mundo.
En esta oportunidad, el Ranking FIFA de diciembre se dio a conocer de manera oficial este 22 de diciembre. Cabe recordar que, en este listado, la mayoría de las selecciones no tuvo actividad oficial. Los que más actividad tuvieron fueron los equipos de Medio Oriente y alrededores que disputaron la Copa Árabe.
Pese a ellos, la Selección Mexicana no tuvo grandes percances, ya que continúa ocupando la 15° posición del listado, un lugar por debajo de Estados Unidos, que se mantiene como el mejor equipo de CONCACAF. La próxima ventana de partidos será en marzo y ahí el Tri podría superarlo.
La página reveló que el Top 10 no sufrirá cambios, España se mantiene como líder del listado, seguido por Argentina y con Francia cerrando el podio de las mejores selecciones del momento. Marruecos apenas sumó puntos, pero no le alcanzó para meterse entre las diez mejores.
La zona de la posición de México tampoco sufrirá cambios. Por encima del equipo conducido por Javier Aguirre se mantienen Italia (12), Colombia (13) y Estados Unidos (14). Por otro lado, por debajo se colocan Uruguay (16), Suiza (17) y Japón (18).
¿Cuáles son las principales posiciones de CONCACAF en el Ranking FIFA?
ver también
Se filtró el próximo Ranking FIFA y hay modificaciones en los cabezas de serie del Mundial 2026
Más allá de México, otros países de la región se colocan entre las principales posiciones del listado. Por encima de México solo Estados Unidos (14°) se coloca mejor. Luego, dentro del Top 100 aparecen Canadá (27°), Panamá (30°), Costa Rica (49°), Honduras (65°), Jamaica (70°), Curazao (82°), Haití (84°), Guatemala (94°), Trinidad y Tobago (98°) y El Salvador (100°).
Así quedó el Top 20 del último Ranking FIFA del 2025
1 – España
2 – Argentina
3 – Francia
4 – Inglaterra
5 – Brasil
6 – Portugal
7 – Países Bajos
8 – Bélgica
9 – Alemania
10 – Croacia
11 – Marruecos
12 – Italia
13 – Colombia
14 – Estados Unidos
15 – México
16 – Uruguay
17 – Suiza
18 – Japón
19 – Senegal
20 – Irán
En síntesis
- La Selección Mexicana finalizó el año 2025 en la posición número 15 del Ranking FIFA.
- España, Argentina y Francia ocupan los tres primeros lugares del listado mundial oficial.
- Estados Unidos se mantiene como el mejor equipo de la CONCACAF al ubicarse en el puesto 14.