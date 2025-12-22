Luego del parón de Selecciones por la Fecha FIFA, una cuestión que esperan los amantes de la estadística alrededor del mundo es qué lugar ocupa su nación en el reconocido listado que elabora el ente madre del deporte más popular del mundo.

En esta oportunidad, el Ranking FIFA de diciembre se dio a conocer de manera oficial este 22 de diciembre. Cabe recordar que, en este listado, la mayoría de las selecciones no tuvo actividad oficial. Los que más actividad tuvieron fueron los equipos de Medio Oriente y alrededores que disputaron la Copa Árabe.

Pese a ellos, la Selección Mexicana no tuvo grandes percances, ya que continúa ocupando la 15° posición del listado, un lugar por debajo de Estados Unidos, que se mantiene como el mejor equipo de CONCACAF. La próxima ventana de partidos será en marzo y ahí el Tri podría superarlo.

La página reveló que el Top 10 no sufrirá cambios, España se mantiene como líder del listado, seguido por Argentina y con Francia cerrando el podio de las mejores selecciones del momento. Marruecos apenas sumó puntos, pero no le alcanzó para meterse entre las diez mejores.

La zona de la posición de México tampoco sufrirá cambios. Por encima del equipo conducido por Javier Aguirre se mantienen Italia (12), Colombia (13) y Estados Unidos (14). Por otro lado, por debajo se colocan Uruguay (16), Suiza (17) y Japón (18).

¿Cuáles son las principales posiciones de CONCACAF en el Ranking FIFA?

Más allá de México, otros países de la región se colocan entre las principales posiciones del listado. Por encima de México solo Estados Unidos (14°) se coloca mejor. Luego, dentro del Top 100 aparecen Canadá (27°), Panamá (30°), Costa Rica (49°), Honduras (65°), Jamaica (70°), Curazao (82°), Haití (84°), Guatemala (94°), Trinidad y Tobago (98°) y El Salvador (100°).

Así quedó el Top 20 del último Ranking FIFA del 2025

1 – España

2 – Argentina

3 – Francia

4 – Inglaterra

5 – Brasil

6 – Portugal

7 – Países Bajos

8 – Bélgica

9 – Alemania

10 – Croacia

11 – Marruecos

12 – Italia

13 – Colombia

14 – Estados Unidos

15 – México

16 – Uruguay

17 – Suiza

18 – Japón

19 – Senegal

20 – Irán

En síntesis