Tras el parón de Selecciones por la Fecha FIFA, un ítem que siempre esperan los seguidores de sus respectivos conjuntos nacionales es qué ubicación ocupa su país en el reconocido listado que elabora el ente madre del deporte más popular del mundo. 

En esta oportunidad, el ranking de octubre se dará a conocer de manera oficial recién el 22 del mismo mes. Sin embargo, existen periodistas que son expertos en la materia de este ranking y ya calcularon los puntos para saber qué lugar ocupará cada país. 

Uno de esos casos es el de Cambio de Juego. El medio especializado se adelantó a la casa madre del fútbol mundial al revelar qué puesto ocupará cada país. Y, algo no menor, se dio en varios cambios dentro de los primeros lugares del listado.

La página reveló que en el Top 10 habrá varias modificaciones. Argentina se acerca nuevamente al #1 tras superar a Francia, que quedará tercero. España se mantiene líder. Luego, Brasil sigue perdiendo posiciones y cae al 7° lugar, siendo superado por Países Bajos. Por último, Italia queda 9°, siendo el último cabeza de serie del torneo en caso de clasificar y Alemania vuelve al Top en lugar de Croacia, que perdió dos ubicaciones. 

Cabe recordar que en el Mundial 2026 habrá 12 cabezas de serie, uno por grupo. Tres serán asignados a los anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Luego, 9 serán para los mejores lugares del Ranking FIFA tras la ventana de noviembre. En caso de clasificar, ni Alemania ni Croacia serían cabeza de serie. Los germanos tendría una chance si Italia se quede afuera.

¿Cuál fue la máxima posición de la Selección Mexicana en el Ranking FIFA? 

Desde la implementación del Ranking FIFA en 1993, México atravesó por distintas posiciones en el listado, siendo en mayo del 2006 su mejor posición cuando alcanzó el 4° lugar. En tanto, su peor clasificación fue en julio del 2015, cuando cayó hasta la posición 40. 

