¿A qué hora juega y qué canal transmite EN VIVO Suiza vs. México por el Mundial Sub 17?

La Selección Mexicana Sub-17 ya tiene todo listo para el último partido de la Fase de Grupos del certamen internacional juvenil.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 3 del Grupo F del Mundial Sub-17 2025México y Suiza se enfrentan por la última fecha de la Fase de Grupos. El partido será este lunes 10 de noviembre desde las 6:30 horas (Ciudad de México) en la Cancha 3 de la Aspire Zone en el distrito Baaya de Al Rayyan.

Los hombres a cargo de Carlos Cariño tienen 3 puntos y necesitan ganar para poder avanzar a los 16avos de Final. No ganar los dejaría complicados y esperando resultados ajenos para si puede acceder a la próxima instancia del torneo.

Cabe recordar que este torneo se juega en Qatar y que los partidos se desarrollarán todos en el mismo predio con varias canchas. No tendrá un despliegue como tienen otros torneo organizados por la FIFA. Apenas la Final se jugará en un estadio.

¿A qué hora juegan Suiza vs. México por el Mundial Sub-17? 

El juego entre Suiza vs. México tendrá lugar este lunes 10 de noviembre desde las 6:30 horas (Ciudad de México) en la Cancha 3 de la Aspire Zone en el distrito Baaya de Al Rayyan.

¿Cómo ver Suiza vs. México por el Mundial Sub-17 EN VIVO? 

El partido entre Suiza vs. México por el Mundial Sub-17 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en a través de Canal 9 y ViX. 

