Ya se dieron a conocer todos los nominados para el FIFA The Best 2025 y Kevin Mier está en una de las listas. El portero colombiano de Cruz Azul aparece como opción disponible para votar en el FIFA Men’s 11 (equipo ideal de la temporada). Las votaciones cierran el 28 de noviembre y la ceremonia se celebrará en enero del próximo año.

Mier no quedó entre los ocho nominados para el premio a mejor guardameta, pero sí es uno de los 22 porteros disponibles para el XI del año. Si bien Kevin no atraviesa su mejor presente con la Máquina Cementera, lo cierto es que se asentó en la Selección de Colombia y se codea en la lista con figuras de la talla de Alisson Becker, Thibaut Courtois o Manuel Neuer, entre otros.

Los porteros con los que compite Kevin Mier

Alisson Becker (Brasil y Liverpool)

Yassine Bounou (Marruecos y Al Hilal)

Diogo Costa (Portugal y Porto)

Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)

Michele Di Gregorio (Italia y Juventus)

Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain, ahora Manchester City)

Fabio (Brasil y Fluminense)

John Victor (Brasil y Botafogo, ahora Nottingham Forest)

Emiliano Martinez (Argentina y Aston Villa)

Édouard Mendy (Senegal y Al-Ahli)

Alex Meret (Italia y Napoli)

Kevin Mier (Colombia y Cruz Azul)

Manuel Neuer (Alemania y Bayern Múnich)

Jan Oblak (Eslovenia y Atlético de Madrid)

David Raya (España y Arsenal)

Robert Sánchez (España y Chelsea)

Unai Simón (España y Athletic Club)

Yann Sommer (Suiza e Inter)

Mile Svilar (Serbia y Roma)

Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)

Weverton (Brasil y Palmeiras)

Ronwen Williams (Sudáfrica y Mamelodi Sundowns)

Porteros nominados para el XI ideal del FIFA The Best (@FIFA)

¿Cómo votar por Kevin Mier para el equipo ideal de la FIFA?

Las votaciones para la elaboración del equipo ideal de la temporada ya están disponibles en la página web oficial de la FIFA. El periodo comprendido para la selección va del 11 de agosto del 2024 al 2 de agosto del 2025 y en total son 88 jugadores nominados.

