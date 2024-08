Tras las decepcionantes actuaciones en el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024, todo tipo de análisis se sacaron sobre el fútbol mexicano. En los últimos días, una leyenda del futbol de la nación puso el grito en el cielo marcando las cuestiones a corregir.

El ex artillero del Tri, una voz más que autorizada en el futbol nacional, lanzó dardos contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX por los resultados en los últimos grandes torneos. El equipo no estuvo a la altura de las expectativas y quedó rápidamente eliminado.

Así lo explicaba el Temo: “No hay ascenso, ni descenso, no sacan chavos, no hay jugadores. ¿Cuántos salieron de Cruz Azul? ¿De Pumas? ¿Cuántos salieron de Chivas? ¿Cuántos salieron de América? No hay nadie”. “Antes jugabas con tres o cuatro extranjeros, todos (los demás) eran de fuerzas básicas”, agregó con cierto fastidio.

El ex futbolista no reparó en ser punzante: “Yo creo que la Federación debe de analizar porque dicen ‘¡ay, pues es que va a bajar el Atlas!'”. Y añadió: “Entonces los dueños tienen mucha lana, me importa un comino, hijo, si tienes que bajar, vas a bajar, y la afición se está dando cuenta”.

El reclamo por los rivales de poca jerarquía

Otra observación del ahora político fue sobre el nivel de los rivales que enfrenta el combinado nacional: “Íbamos a jugar con grandes potencias, íbamos a jugar con Francia, con selecciones muy fuertes. ¿El Salvador? Con todo respeto, ¿a Honduras a hacer negocio?”.

Y lanzó recomendaciones para la cúpula dirigencial: “Vete a Europa, cabrón, consigue un partido con España, consigue un partido con Argentina, aunque sea difícil, pero hazlo”, recalcó. “Eso es lo que tienen que hacer la Selección Mexicana y los directivos”.

