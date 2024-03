Julián Quiñonez no pudo ocultar su felicidad y le envió un mensaje a Estados Unidos: "Me gusta"

Este jueves, México hizo su deber, y se metió en la final de la Nations League 2024. Y hablando sobre el encuentro ante Panamá, está claro que una de las cuestiones a destacar es, sin duda alguna, la actuación de Julián Quiñones quien, finalizado el encuentro, no pudo ocultar su felicidad por lo sucedido.

En la previa al juego, Jimmy Lozano sorprendió a muchos colocando al futbolista del América en el once titular. Sin embargo, el entrenador terminó estando acertado, ya que el delantero completó una buena actuación, la cual acompañó con un gran gol. Es por eso que se trata de un momento especial para el jugador de 26 años.

Pero, además, lo que lo hizo aún mejor es que se trató de la primera titularidad de Julián Quiñones en el Tri. Y considerando todas estas cuestiones, estaba más que claro que el futbolista de Las Águilas no iba poder disimular su alegría, tal como sucedió al momento en el que se le acercaron los micrófonos.

La alegría de Julián Quiñones por su gol y el triunfo de México

Luego del encuentro ante Panamá, el jugador de América brindó una entrevista con TUDN, en la cual exhibió su felicidad por la oportunidad, su gol y la clasificación. “Todo lo que tengo de sentimiento no lo puedo explicar con palabras. Mi primer partido como titular, mi primer gol. Es algo muy importante para mi carrera. Lo he venido buscando y hoy gracias a Dios se me dio”, dijo inicialmente.

A continuación, Julián Quiñones destacó el nivel colectivo: “Es importante el resultado que sacamos y también cómo se mostró el equipo: sólido atrás, sólido adelante y con contundencia. Hoy se metieron tres goles y es importante que el equipo esté de esta gran forma. Ahora hay que descansar para afrontar la final”.

Y para finalizar, el delantero aprovechó para hablar también de la gran final, para la cual se mostró muy confiado y a gusto. “A mi siempre me gusta jugar con rivales fuertes, que se mida la rivalidad, y Estados Unidos es uno de ellos. Vamos a salir de la mejor forma para llevarnos el título”, concluyó.