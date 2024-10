La actualidad de la Selección Mexicana se vio convulsionada este lunes luego de que trascendiera la información de que Cristiano Ronaldo podría venir a tierras aztecas en 2025 para jugar un amistoso ante el Tri.

De acuerdo a estos trascendidos, el conjunto europeo llegaría a México para enfrentarse ante el equipo de Javier Aguirre en el marco de un amistoso que se llevaría a cabo en algún momento del próximo año. Además, se consignó que el partido se jugaría en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Sin embargo, el periodista Gibrán Araige le bajó la expectativa a esta noticia al manifestar que no se trata de algo verídico. En adición a esto, el reportero Francisco Arredondo agregó que en la FMF han desmentido esta información.

“No hay forma de jugar con Portugal, y tampoco si hubiera ese rival en qué sede, eso no es viable”, dijo una fuente dentro de Femexfut, según consignó TUDN.

Las posibilidades para que la Selección Mexicana pueda jugar ante Portugal

De acuerdo al mencionado medio, habría una sola ventana de fecha FIFA para que la Selección Mexicana pueda jugar ante la Portugal de Cristiano Ronaldo (39 años). Sin embargo, la realización de este partido depende de distintos factores.

Primero, México no debe clasificar al Final Four de la Concacaf Nations League que se jugará en marzo próximo. Además, Portugal debe ser colocado en un grupo de cuatro y no de cinco equipos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, para que así pueda contar con un descanso en el que se podría pensar en llevar a cabo el encuentro. Además, los lusos no se deben clasificar al Final Four de la UEFA Nations League que se llevará a cabo en junio del 2025.

¿Cuáles serán los próximos partidos de la Selección Mexicana?

De lo que si se tiene certeza es que la Selección Mexicana jugará sus próximos dos encuentros ante Honduras por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El primero de ellos se llevará a cabo el 15 de noviembre en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, mientras que le vuelta se jugará cuatro días más tarde en el Nemesio Diez.