En el marco del amistoso internacional de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana enfrentó a Uruguay en el Estadio TSM de la ciudad de Torreón y empataron 0-0 sin muchas emociones. El Tri sufrió un ambiente incómodo por la reacción de la afición mexicana en el recinto.

Publicidad

Publicidad

Los abucheos y los silbidos al entrenador Javier Aguirre, al guardameta Raúl Rangel y al equipo en general no pasaron desapercibidos para la plantilla. El delantero Raúl Jiménez no dejó pasar la oportunidad para mencionar el hecho ante los medios.

Así se expresó: “Yo creo que lo que deja es tristeza jugar de local y te abucheen, que ‘Fuera Vasco’, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja, tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Y bueno, hay que seguir adelante, trabajar“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Y no de los que se unió a su mirada fue el mediocentro del Fenerbahce de Turquía, Edson Álvarez. Cuando el equipo se retiraba a las duchas tras el partido, una cámara capto al jugador pasando a sus compañeros y se oyeron palabras con cierto grado de ironía.

“Qué lindo es estar en casa, eh. Qué lindo es estar en casa, si“, fue la frase que soltó el mediocampista mexicano con un rastro de sarcasmo. Los espectadores presentes reprobaron la actuación y se lo hicieron sentir a la plantilla, que no se lo tomó de la mejor manera.

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Mexicana por la Fecha FIFA?

ver también David Faitelson estalla contra Raúl Jiménez tras las declaraciones contra la afición mexicana

De cara al segundo compromiso de la Fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana se medirá ante la Selección de Paraguay. El encuentro será el próximo martes 18 de noviembre desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Alamodome de la ciudad de San Antonio, estado de Texas.

Publicidad

Publicidad

En síntesis