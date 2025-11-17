Es tendencia:
Selección Mexicana

Lo que no se vio: La reacción de Edson Álvarez tras los abucheos de la afición en el México vs. Uruguay

El mediocentro del Fenerbahce reaccionó a los abucheos de la afición tras el empate del Tri por el amistoso ante la Celeste.

Por Agustín Zabaleta

Edson Álvarez reaccionó a los abucheos de la afición tras el empate de México ante Uruguay

En el marco del amistoso internacional de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana enfrentó a Uruguay en el Estadio TSM de la ciudad de Torreón y empataron 0-0 sin muchas emociones. El Tri sufrió un ambiente incómodo por la reacción de la afición mexicana en el recinto.

Los abucheos y los silbidos al entrenador Javier Aguirre, al guardameta Raúl Rangel y al equipo en general no pasaron desapercibidos para la plantilla. El delantero Raúl Jiménez no dejó pasar la oportunidad para mencionar el hecho ante los medios.

Así se expresó: “Yo creo que lo que deja es tristeza jugar de local y te abucheen, que ‘Fuera Vasco’, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja, tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Y bueno, hay que seguir adelante, trabajar“.

Y no de los que se unió a su mirada fue el mediocentro del Fenerbahce de Turquía, Edson Álvarez. Cuando el equipo se retiraba a las duchas tras el partido, una cámara capto al jugador pasando a sus compañeros y se oyeron palabras con cierto grado de ironía.

Qué lindo es estar en casa, eh. Qué lindo es estar en casa, si“, fue la frase que soltó el mediocampista mexicano con un rastro de sarcasmo. Los espectadores presentes reprobaron la actuación y se lo hicieron sentir a la plantilla, que no se lo tomó de la mejor manera.

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Mexicana por la Fecha FIFA?

David Faitelson estalla contra Raúl Jiménez tras las declaraciones contra la afición mexicana

David Faitelson estalla contra Raúl Jiménez tras las declaraciones contra la afición mexicana

De cara al segundo compromiso de la Fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana se medirá ante la Selección de Paraguay. El encuentro será el próximo martes 18 de noviembre desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Alamodome de la ciudad de San Antonio, estado de Texas.

En síntesis

  • El partido amistoso entre la Selección Mexicana y Uruguay en el Estadio TSM de Torreón terminó con un empate 0-0.
  • El mediocentro Edson Álvarez reaccionó con sarcasmo a los abucheos diciendo: “Qué lindo es estar en casa, eh. Qué lindo es estar en casa, si”.
  • El delantero Raúl Jiménez también expresó tristeza por los abucheos de la afición en el partido de México como local.
