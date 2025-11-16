La Selección Mexicana atraviesa un momento muy preocupante. Ya son cinco partidos sin conocer la victoria y el nivel que está mostrando el equipo genera muchísimas dudas de cara al Mundial 2026, donde serán anfitriones. Por eso, en el Estadio TSM Corona se vivió un ambiente muy tenso y cargado de molestia por parte de los aficionados.

Publicidad

Publicidad

Durante el encuentro, los hinchas abuchearon a los futbolistas, insultaron al Tala Rangel y pidieron la salida del Vasco Aguirre. Si bien México mostró una leve mejoría, el rendimiento sigue dejando mucho que desear a pocos meses de la competición internacional. El partido terminó 0-0 y el Tri, una vez más, quedó lleno de dudas y prácticamente sin certezas.

Tweet placeholder

Raúl Jiménez, uno de los referentes del equipo, terminó muy molesto con lo que se vivió en la tribuna y apuntó directamente contra la afición: “Yo creo que lo que deja es tristeza jugar de local y te abucheen, que ‘Fuera Vasco’, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja, tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Y bueno, hay que seguir adelante, trabajar“, declaró el delantero.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Las palabras de Jiménez no cayeron nada bien y uno de los primeros en reaccionar fue David Faitelson, quien se mostró realmente enojado por la postura del atacante y del resto de los jugadores mexicanos que criticaron la actitud de los aficionados durante el partido. El periodista no dudó en lanzar varios mensajes contra ellos y los destrozó en 5 palabras: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”.

Las fuertes declaraciones de David Faitelson

ver también Javier Aguirre ve mejorías en la Selección Mexicana tras el empate ante Uruguay: “Dimos ese pasito, ¿No?”

“Se equivoca rotundamente, Raúl Jiménez… La tribuna tiene todo el derecho de reclamar y abuchear, porque por décadas, ellos, los futbolistas, no han sido capaces de alcanzar el nivel de futbol que merecen los aficionados… Y si la selección se va Estados Unidos es por el dinero…”, escribió en un primer mensaje.

Publicidad

Publicidad

Luego añadió: “Los futbolistas quejándose de los abucheos… Ay, pobrecitos, que no los desaprueben, por favor… ¡Ridículos y con poca vergüenza! El aficionado gasta en el boleto, enciende la TV, consume, compra la camiseta y genera los grandes sueldos de muchos de esos mediocres futbolistas…”.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Faitelson cerró con más críticas directas hacia los jugadores: “Lo único que demuestran estos futbolistas mexicanos al quejarse de los abucheos de la tribuna es su falta de personalidad… Los abucheos deben hacerlos más fuertes, más conscientes, más empáticos. Parece que, en lugar de ello, se hacen más ‘pequeñitos’”.

Y concluyó: “Hay que informarle a Raúl Jiménez que a la selección mexicana se la llevan a Estados Unidos por los dólares y no por los abucheos… Si ellos le ‘temen’ o les importan demasiado esos abucheos, imagínense lo que será el Mundial en casa con una alta presión de los aficionados. Pobres de ellos, pobres de nosotros…”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis