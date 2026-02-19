¿Por qué no juega Edson Álvarez en Fenerbahçe vs. Nottingham Forest por los playoffs de la Europa League?

Después de los partidos de ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26, este jueves comienzan los de la UEFA Europa League con duelos bastante interesantes. Muchos equipos buscan asegurar su lugar en octavos de final y los enfrentamientos prometen emociones desde el primer minuto.

Uno de los encuentros más atractivos es Fenerbahçe vs. Nottingham Forest, que se medirán en Turquía y la próxima semana definirán en Inglaterra quién avanzará a la siguiente fase.

Los turcos no podrán contar con Edson Álvarez, mediocampista mexicano que llegó al club con el objetivo de reencontrar su mejor versión. Sin embargo, las malas noticias lo han perseguido desde hace tiempo, afectando su continuidad en el equipo.

El mediocampista fue operado de una lesión en su tobillo que lo tenía a mal traer y ahora se concentra en su recuperación. La prioridad es volver al campo de juego lo antes posible, especialmente en un año de Mundial donde su presencia es fundamental.

¿Cuándo volvería?

El periodista Gibrán Araige reveló que todo indica que Edson estará en óptimas condiciones para el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Su regreso es esperado por todos, ya que Aguirre lo considera pieza clave en el esquema del Tri.

En síntesis

Edson Álvarez se pierde el duelo Fenerbahçe vs. Nottingham Forest por cirugía de tobillo.

se pierde el duelo vs. Nottingham Forest por cirugía de tobillo. El periodista Gibrán Araige confirmó que el jugador llegará al Mundial 2026 .

confirmó que el jugador llegará al . Los partidos de ida de Europa League inician este jueves con duelos de playoffs.

