Hace unos días se dio a conocer que Edson Álvarez habría empeorado de su lesión de tobillo y lo ideal sería que entrara a cirugía. Sin embargo, nadie lo había confirmado, fue hasta hoy que el propio jugador dio a conocer a través de una publicación que había sido operado por la mañana, pero que todo salió bien, ahora sólo faltaba su recuperación.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con la información de León Lecanda de ESPN, la operación de Edson terminó después de las 10:00 de la mañana y se realizó en Ámsterdam. Él confirma que la cirugía que le realizaron fue en el tobillo izquierdo, por lo que éste sería su pie de apoyo, no su “pie fuerte”, por lo que la recuperación no tendría tanto problema.

¿Cuánto tiempo estará fuera Edson Álvarez?

El tema aquí es que se mencionó que estaría fuera por un mes, de acuerdo con Duilio Davino en Selección Mexicana esperan que no sea considerado para los partidos del mes de marzo ante Portugal y Bélgica, por lo que seguramente estaría en en abril, pero Lecanda menciona algo que pone en duda este tiempo estimado.

Y es que dejó ver que la lesión de Santiago Giménez fue la del tobillo derecho, por lo que ya lleva dos meses de recuperación y hasta el momento no puede jugar. Esto propone que “El Machín” regresaría hasta el mes mayo o incluso junio, casi a nada de que empiece el Mundial 2026, pero sería algo muy hermético de mencionar.

Publicidad

Publicidad

El mensaje del “Machín”

Por su parte, Edson dejó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo que está teniendo: “Han sido días, semanas y meses difíciles. Creo firmemente que todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso cuando no es fácil entenderlo. Aprendo a agradecer incluso en los momentos que la vida me pone a prueba. Esto también es parte del camino”.

ver también Los tres amistosos que disputará la Selección Mexicana antes del debut en el Mundial 2026

En síntesis