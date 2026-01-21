Muchas veces, se encasilla al Club de Futbol Monterrey como uno de los grandes poderosos del países y continente por los millones que gasta en fichajes. Sin embargo, en varios casos se deja de lado que el dinero no surge mágicamente o sólo por tener empresarios con capital detrás. Rayados también vende bien y por cifras que muy pocos logran.

En los últimos años, la institución albiazul ha construido una fortaleza financiera y un patrimonio sólido, que le han permitido afrontar contrataciones de elite. No obstante, en ese mismo período además han acompañado traspasos multimillonarios que dieron respiro a las arcas del club. Y por jugadores de todas las edades y distintos pasares futbolísticos.

La más reciente, y que le dará la chance a Monterrey de ordenar sus números, ha sido la confirmada operación de Germán Berterame hacia el Inter Miami de Estados Unidos. El ‘9’ de Rayados será transferido a la Major League Soccer por una cifra prácticamente irrechazable, además del futbolista recibir un contrato exorbitante a largo plazo.

El acuerdo entre Rayados e Inter Miami se abrochó por ¡U$S15M!, una cifra exponencial tratándose de un jugador de 27 años de edad. Más allá de la fantástica actualidad de Germán Berterame de público conocimiento, no son habituales esos números para un experimentado. Y no es el primer caso en esta década en ‘La Pandilla’.

Con esta negociación cerrada, la transferencia de Berterame a Inter Miami se convirtió en la venta más cara de la historia del club. De este modo, supera a la de Nelson Deossa a Betis, que el año pasado había logrado ser récord por alcanzar los 14 millones de dólares. Este nuevo traspaso lo pasará por un millón y ocupará la página más importante en el CF Monterrey.

Las 5 ventas más caras de la historia de Rayados:

1) Germán Berterame a Inter Miami: 15 millones de dólares – 2026

2) Nelson Deossa a Real Betis: 14 millones de dólares – 2025

3) Rodolfo Pizarro a Inter Miami: 12 millones de dólares – 2020

4) Brandon Vázquez a Austin FC: 10 millones de dólares – 2025

5) César Montes a Espanyol: 9 millones de dólares – 2023

