En los próximos días iniciará una nueva Fecha FIFA, la cual significará que la Selección Mexicana vuelva a disputar. El equipo de Javier Aguirre jugará sus últimos dos partidos del año que le servirán para seguir preparándose de cara al Mundial 2026.

México viene de perder con Colombia y de empatar con Ecuador. Gilberto Mora no fue convocado a esos partidos debido a que estaba disputando el Mundial Sub-20 con el Tri, pero el joven de Xolos ya es un futbolista habitual en las nóminas de Javier Aguirre.

No obstante, Gilberto Mora sufrió en un entrenamiento la fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda y su presencia en la Fecha FIFA es una incógnita. Si bien en un principio se lo había descartado por completo, una última información acrecienta la ilusión de que pueda ser llamado.

De acuerdo a lo revelado por Gibrán Araige, reportero de TUDN, hay posibilidades de que Gilberto Mora pueda estar con la Selección Mexicana si su herida cicatriza tras la cirugía. “En Xolos hay confianza en que llegue a tiempo para la convocatoria”, escribió el periodista en su cuenta de X.

Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 (JAM Media)

En Tijuana también esperan por el joven debido a que el equipo de Sebastián Abreu tendrá que disputar el Play-In de la Liga MX, aunque el mismo recién será luego de la Fecha FIFA. Con el correr de los días se sabrá a ciencia cierta si finalmente Gilberto Mora logra recuperarse para estar presente en los amistosos del Tri frente a Uruguay y Paraguay, respectivamente.

La estadística de Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Aunque lo lógico sería que dispute el Mundial 2026, lo cierto es que Gilberto Mora solo ha jugado tres partidos con México hasta el momento. Pero la joya de Xolos ya fue campeón en la Copa Oro de este año y de hecho fue titular en la final frente a los Estados Unidos. Lo normal sería que el joven siga mejorando y que Javier Aguirre lo llame para la cita máxima.

En síntesis