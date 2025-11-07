La Selección Mexicana reveló los convocados para los duelos de noviembre ante Uruguay y Paraguay

Tras algunos días de espera, finalmente se reveló de manera oficial la lista de los jugadores convocados de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre, donde el Tri se medirá ante Uruguay y Paraguay, dos conjuntos sudamericanos clasificados a la Copa del Mundo 2026.

El director técnico Javier Aguirre, por medio de la Dirección General de Selecciones Nacionales, reveló la lista de los 26 jugadores que concentrarán a partir de este domingo 9 de noviembre. La misma presenta varias ausencias y algunos regresos.

Cabe recordar que primero, el Tri se medirá al bicampeón del mundo, Uruguay, el próximo sábado 15 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio TSM de la ciudad de Torreón. Luego, el martes 18 desde las 19:30 horas jugará ante la Roja en el Alamodome de la ciudad estadounidense de San Antonio.

Un dato no menor es que, para el primer compromiso contra los uruguayos, la selección nacional estrenará la nueva playera titular, que se usará para la Copa del Mundo 2026, por lo que habrá una expectativa extra para el siguiente partido del Tri.

Los 26 convocados de la Selección Mexicana paral a Fecha FIFA de noviembre

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia)

Johan Vásquez (Genoa/Italia)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)

Kevin Álvarez (América)

Marcel Ruiz (Toluca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia)

Erick Sánchez (América)

Diego Lainez (Tigres UANL)

Edson Álvarez (Fenerbahçe/Turquía)

Fidel Ambriz (Rayados)

Gilberto Mora (Xolos)

Obed Vargas (Seattle Sounders/Estados Unidos),

Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra)

Hirving Lozano (San Diego/Estados Unidos)

Germán Berterame (Rayados)

Armando González (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM)

El director técnico Javier Aguirre convocó a 26 jugadores de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre.

